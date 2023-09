Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — шос»: консолидация «сил шос» посредством углубления открытости

В июне 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил на 18-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (далее — ШОС), что «китайское правительство поддерживает создание в Циндао Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС».



Пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС» (далее — Пилотная зона «Китай — ШОС»), являющаяся площадкой Китая, открытой в целях активизации регионального торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС, призвана упрочить характерные признаки общественных продуктов, реализовать функции центра международной логистики, центра современной торговли, центра двустороннего инвестиционного сотрудничества и центра обмена в области коммерции, туризма и культуры, а также ускорить темпы создания Торгово-экономического института Китай — ШОС. Тем самым будет создана платформа, объединены ресурсы и предоставлены соответствующие решения для практического взаимодействия стран ШОС, а также ускорены шаги по созданию новой площадки международного сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь».

Международная логистика: взаимосвязанность и взаимопроникновение

24 апреля этого года грузовой поезд, следующий по маршруту Китай — Европа с 261 пассажирским автомобилем китайского бренда Chery, отправился из Циндао и через 15 дней прибыл в казахстанский город Алматы. 12 июня поезд, возвращавшийся с 1400 тоннами гранулированных пшеничных отрубей, прибыл в Центр мультимодальных перевозок Пилотной зоны «Китай — ШОС». В этот раз железнодорожный состав стартовал из казахстанского города Костанай и спустя 13 дней прибыл в Циндао с товаром, предназначенным для продажи на китайском рынке.

Железнодорожный экспресс Китай — Европа, нагруженный высококачественными товарами из Китая и Казахстана, открыл огромное пространство развития регионального торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В нём также нашли воплощение такие направления деятельности Пилотной зоны «Китай — ШОС», как раскрытие преимуществ сообщения с помощью четырёх видов транспорта: автомобильного, морского, воздушного и железнодорожного — а также создание международного транспортно-логистического хаба ШОС и содействие продвижению взаимосвязанной логистики и бесперебойной торговли между странами ШОС.

В настоящее время в рамках Пилотной зоны «Китай — ШОС» был проложен 21 международный железнодорожный маршрут, соединив страны ШОС с 54 городами в 23 странах мира, расположенных вдоль «Пояса и пути». Из этой зоны стали регулярно ходить поезда в Алматы в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане и другие города в режиме «от пункта до пункта». В результате этого был создан мультимодальный логистический канал, который на востоке соединяется с Японией и Республикой Корея, на севере — с Монголией и Россией, на юге — со странами АСЕАН, а на западе — странами ШОС и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути». С начала строительства и по настоящее время Пилотная зона «Китай — ШОС» уже обслужила около 3 000 поездов Китай — Европа, открыла 12 воздушных маршрутов для грузовых самолётов и 42 морских маршрута, ускорила темпы превращения зоны в площадку для выхода стран ШОС на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и предоставила мощные гарантии для обеспечения стабильности производственных цепочек и цепочек поставок между странами ШОС.

Беспрепятственное и удобное торгово-экономическое сотрудничество

В целях повышения уровня комфортизации торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС Пилотная зона «Китай — ШОС» запустила Комплексную сервисную платформу регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС». Не так давно ТОО «Eurolog» с помощью этой платформы завязало контакты с ChuanHua Shanghe (Qingdao) International Economic and Trade Co., Ltd. для обсуждения проекта совместного создания в рамках Пилотной зоны «Китай — ШОС» канала транспортировки характерной для Центральной Азии сельхозпродукции. «В этом году наша компания рассматривает выход на китайский рынок в качестве важного стратегического начинания. Чтобы лучше понять китайский рынок, мы опубликовали соответствующую информацию на Комплексной сервисной платформе, и платформа подобрала нам в качестве партнёра компанию ChuanHua. У нас совпадают векторы развития, и сейчас мы активно работаем над достижением ряда конкретных результатов сотрудничества», — сказал председатель правления ТОО «Eurolog» Манарбек Тулегенов, отметив, что его компания планирует широкое взаимодействие с компанией ChuanHua и на основе совместных усилий открытие центра торговли сельхозпродукцией с казахстанской спецификой, чтобы тем самым содействовать выходу высококачественной сельхозпродукции, такой как казахстанский ячмень, льняное семя и др., на китайский рынок.

На сегодняшний день Комплексная сервисная платформа регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай — ШОС» помогает проложить дорогу для выхода на китайский рынок всё большему количеству предприятий из стран ШОС. В дополнение к этой платформе Пилотная зона «Китай — ШОС» также создала Международный центр энергетической торговли в Циндао, базу комплексного обслуживания «Электронная коммерция Шёлкового пути», Китайско-Российский энергетический фонд, Фонд QDLP и др. Было внедрено 60 институциональных инноваций в области логистики, финансов, торговли и других областях, и постоянно упрощаются процедуры инвестиций и торговли в странах ШОС.

Сотрудничество в области производственных мощностей: открытость и совместный выигрыш

Сотрудничество в области производственных мощностей является важным аспектом в процессе постоянного углубления и расширения практического сотрудничества в сфере экономики в рамках ШОС. 16 июня в Пилотной зоне «Китай — ШОС» прошёл первый Форум производственно-поставочных цепочек ШОС, цели которого — повышение стрессоустойчивости производственных цепочек и цепочек поставок в регионе, а также углубление регионального сотрудничества в соответствующей сфере. На форуме была обнародована «Циндаоская инициатива» по упрочению сотрудничества в области производственных цепочек и цепочек поставок в рамках ШОС и во всём мире. Пилотная зона «Китай — ШОС» инициировала создание Альянса промышленных парков Китай — ШОС, чтобы за счёт этого глубоко раскрыть потенциал сотрудничества в области природных ресурсов, производств с местной спецификой и конкурентоспособной продукции.

Продвижение модели «парков и зон-побратимов» также является одним из важных направлений торгово-экономического сотрудничества Пилотной зоны «Китай — ШОС» со странами ШОС. В рамках этой модели Пилотная зона «Китай — ШОС» установила отношения сотрудничества с 51 промышленным парком и соответствующими структурами в 22 странах ШОС. За счёт реализации промышленных проектов и обеспечения бесперебойности производственных цепочек и цепочек поставок сделан акцент на взаимодополняющих преимуществах промышленностей стран ШОС, чтобы тем самым предоставить для регионального торгово-экономического сотрудничества соответствующие условия, модели и примеры в международных рамках.

Кроме того, Пилотная зона «Китай — ШОС» продолжит углублять стыковку производственных мощностей, ориентируясь на модель «ШОС + RCEP + Промышленный Интернет + Пояс и путь», и продвигает развитие шести крупных промышленных кластеров в области энергетики, морских (ветроэнергетических) установок, промышленного интернета, оборудования холодовой цепи, экологически чистых продуктов питания и биомедицины в целях содействия развитию промышленности стран ШОС.

Многосторонний обмен и взаимозаимствование между цивилизациями

Мёд Казахстана, особая молочная продукция Кыргызстана, узбекские ковры ручной работы… В июне этого года в Международном выставочном центре «Жемчужина Пилотной зоны Китай — ШОС» в Циндао состоялась Международная инвестиционная и торговая выставка стран ШОС-2023 (далее — «Выставка ШОС»). В выставочной зоне культур стран ШОС было представлено свыше 10 000 товаров стран ШОС с национальной спецификой: это предоставило бизнесменам и посетителям возможность не только совершить покупки у самих производителей, но и познакомиться с культурой и традициями других стран.

Эта выставка явилась самой крупной и единственной на данный момент международной комплексной выставкой в рамках ШОС, действующей на уровне механизма. В этом году в выставке приняли участие 330 предприятий и структур из 34 стран и регионов, которые или расположены вдоль «Пояса и пути», или являются странами ШОС, причём объём закупок составил около одного млрд юаней, а объём соглашений о намерениях достиг четырёх млрд юаней.

Таким образом, была создана платформа для торгово-экономического обмена и диалога, чтобы способствовать интеграции и взаимозаимствованию между различными цивилизациями и разнообразными культурами. Пилотная зона «Китай — ШОС» уже организовала 400 с лишним торгово-экономических диалогов, мероприятий по гуманитарному обмену и обмену в области коммерции и туризма, в том числе Форум индустриально-инвестиционного сотрудничества «Китай — Центральная Азия», «Лето ШОС» и Форум СМИ и аналитических центров стран ШОС. Соответствующие мероприятия призваны поощрить взаимное обучение и взаимное заимствование между странами ШОС и их народами.

Кроме того, уделяя особое внимание «воспитанию талантов» для ШОС и «созданию эффективной платформы» для развёртывания многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Пилотная зона «Китай — ШОС» на основе реальных действий продвигает

создание Торгово-экономического института Китай — ШОС и выпустила в общей сложности 149 групп, включая базовые классы по трансграничной импортной торговле — казахстанские спецклассы. В Пилотной зоне «Китай — ШОС» обучили 11 800 человек из 43 стран ШОС и стран, расположенных вдоль «Пояса и пути». Пилотная зона «Китай — ШОС» будет полагаться на Торгово-экономический институт Китай — ШОС в процессе дальнейшего углубления сотрудничества между учебными заведениями из стран ШОС и стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», для содействия открытости, интеграции, совместному выигрышу и взаимной выгоде стран ШОС в области торговли и экономики.

