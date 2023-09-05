За здоровый образ жизни молодёжи

Президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство академии испанского футбольного клуба «Барселона» в Бишкеке.

Спортивный комплекс возведут на юге столицы, его площадь составит 15,85 гектара. В инфраструктуру комплекса войдут большой футбольный стадион вместимостью 10 тыс. человек, футбольная академия с двумя большими полями и несколькими малыми футбольными полями. Также на территории комплекса построят спортивный зал, современный бассейн, семиэтажную медицинскую клинику, музей, кафе и отель под брендом «Барселона» (Barсa). В проект комплекса ещё входят общеобразовательная школа на 1000 ученических мест и детский сад на 700 мест. В академии на постоянной основе станут обучать 240-300 воспитанников, и ещё около 2 тыс. детей из регионов получат возможность посещать секции футбольной академии. Объём инвестиций, привлечённых для реализации проекта, составляет около 10 млрд сомов. Строительство комплекса планируется завершить к четвёртому кварталу 2026 года.

Церемония закладки капсулы прошла с участием президента футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорты, а также знаменитых экс-игроков каталонской команды.

Глава государства в своём выступлении отметил, что именитый футбольный клуб впервые реализует свои проекты в Центральной Азии.

«Как вам известно, в Джалал-Абаде состоялось торжественное открытие академии футбольного клуба «Барселона». Это событие кыргызстанцы восприняли с большой радостью. Академия — это первый масштабный проект клуба в Центральной Азии, в связи с чем она займёт особое место в истории кыргызского футбола. Сегодня мы закладываем капсулу под строительство такой же современной международной академии в нашей столице», — сказал Садыр Жапаров, подчеркнув, что в Кыргызстане сегодня большое внимание уделяется развитию

современной спортивной инфраструктуры. Работа в этом направлении — одна из приоритетных задач, и ярким подтверждением этому становятся открытие футбольной академии в Джалал-Абаде и старт строительства второй в Бишкеке.

«Спортивные академии в будущем окажут положительный эффект на популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи, а также на формирование здорового поколения и здоровой нации. Воспитанники этих академий получат разносторонние знания о футболе, тренеры смогут расширить свои наставнические навыки, что в свою очередь усилит футбольную конкуренцию в республике. Академии со временем воспитают лучших игроков для нашей национальной сборной, которые достигнут больших успехов на международной арене», — акцентировал Садыр Жапаров.

Также глава государства упомянул, что национальная сборная Кыргызской Республики по футболу ведёт активную подготовку к Кубку Азии и квалификационным турам чемпионата мира. Академия в Джалал-Абаде представит ей хорошую возможность для проведения качественных тренировок.

В завершение Садыр Жапаров поблагодарил президента футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорту, легендарных игроков этой команды за личное участие в мероприятиях по запуску совместных проектов в Кыргызстане и выразил надежду, что воспитанники академий в Джалал-Абаде и Бишкеке последуют пути величайших футболистов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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