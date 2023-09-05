Легенды стали историей

На прошлой неделе в Кыргызстане гостили руководители и ветераны — футболисты легендарного испанского клуба «Барселона». Кудесники мяча из Каталонии открыли в Джалал-Абаде футбольную академию «Барселона» и провели с местными мальчишками на зелёном поле нечто вроде мастер-класса. На следующий день, 30 августа, в Бишкеке в торжественной обстановке заложили капсулу под строительство столичной академии с точно таким же названием. А вечером на главной спортивной арене имени Долена Омурзакова состоялся дружеский поединок между дружинами «Легенды «Барселоны» и «Легенды Центральной Азии». Увы, футболисты нашего региона уступили именитым соперникам со счетом 0:3. Но обо всём по порядку.

Академики из Джалал-Абада Клуб «Барселона» имеет 29 академий в разных странах мира. Руководители каталонской дружины оплачивают строительство этих школ, а самых талантливых воспитанников потом приглашают на дополнительное обучение в свою главную академию, находящуюся в Испании. Не знаем, как в других странах, но в Джалал-Абаде 200 юных футбольных вундеркиндов будут не только тренироваться в академии, но и учиться в специально открытой для них школе, и даже жить в своём элитном специализированном учебном заведении. Ещё 2 000 джалал-абадских мальчишек будут ходить в академию на тренировки.

Есть, конечно, в этой истории один нюанс: занятия в «Барсе» родителям футбольных талантов придётся оплачивать. Сколько точно — пока неизвестно. Но понятно — не 200 и не 500 сомов, а гораздо больше. Таким образом, клуб «Барселона» убивает двух зайцев: пополняет составы своей команды одарёнными игроками и получает с родителей юных футболистов неплохие дивиденды. Деловой подход к делу — ничего не скажешь. Кыргызстанским дружинам однозначно нужно поучиться этому футбольному ноу-хау.

Невероятно, но факт: за открытие академии «Барсы» на Президента страны Садыра Жапарова вылились ушаты критики. «Дескать, глава государства направляет государственные деньги на решение второстепенных задач. Эти правдорубы опозорились по полной программе. Они не знали, что для возведения академий в Джалал-Абаде и Бишкеке привлечены инвесторы. Из бюджета на эти цели не выделено ни сома. Возмущённым критикам Садыр Жапаров даже был вынужден заявить: «Ищите инвесторов сами. Стройте на их деньги заводы, школы, стадионы. Страна вам за это только спасибо скажет. Не можете? Тогда молча следите за успехами других».

Необходимо отметить, что академия в Джалал-Абаде получилась шикарной. Тренировочные и игровое поля, тренажерный зал, учебные классы, общежитие. Класс! В нашей стране таких спортивных школ нет, и в ближайшем будущем они вряд ли появятся. Всё это благолепие по достоинству оценили глава государства, первый вице-премьер-министр Камчыбек Ташиев и другие официальные лица.

А затем состоялся тот самый мастер-класс, о котором мы уже упоминали. Примерно 30 мальчишек, разделившись на две команды, стали гонять мяч на зелёном поле джалал-абадского стадиона. А помогали им добывать победу несколько «старичков» из «Барселоны». Они по ходу дела показывали местным месси и роналду, как нужно грамотно принимать мяч, в какую секунду отдать пас партнёрам и вовремя ударить по воротам.

Этот праздник на зелёном поле прошел бы на отлично, но местные безбашенные тиффози испортили его. Некоторые из них выбежали на поле и стали просить испанских футболистов оставить им автографы. Пришлось милиционерам с дубинками прогонять их с поля. Представляете, что подумали о нас испанцы. А, впрочем, какая разница, что подумали. У них на стадионах тоже порой творится чёрт знает что. Бывают случаи, когда на поле прорываются совершенно голые мужики и женщины. Поэтому с твёрдой уверенностью можно сказать: джалал-абадские болельщики — мальчишки по сравнению с «ихними» хулиганами.

На следующий день группа первооткрывателей футбольных академий «Барселона» перебазировалась в Бишкек. В южной части столицы к концу 2025 года будет возведён точно такой же спорткомплекс. Садыр Жапаров заложил капсулу в фундамент основного здания будущей академии, а после торжественной церемонии заявил: «Государство будет прилагать усилия для скорейшего ввода в эксплуатацию нового стадиона на 35 тысяч мест в пригороде Бишкека, селе Орок, и займётся реконструкцией старого доброго «Спартака», то бишь главной спортивной арены имени Долена Омурзакова. «Он нам дорог как памятник», — подчеркнул в своём выступлении Президент. Вот за такой подход к спортивным объектам Садыру Жапарову отдельное спасибо. Его предшественники, к большому сожалению, только говорили о своей любви к спорту и ничего не делали для его развития.

После приветственной речи Садыр Жапаров отбыл готовиться к матчу «Легенды «Барселоны» — «Легенды Центральной Азии». Камчыбек Ташиев в это время сказал испанским футболистам: «Президент умеет играть в футбол. Год назад забил два мяча Ринату Дасаеву». Звёзды «Барсы» сначала от удивления раскрыли рты, а потом, опомнившись, стали надменно улыбаться. «Дескать, мы покруче будем».

Перед матчем

За час до игры главными героями предстоящего матча стали доблестные блюстители порядка. Они со зрителями не церемонились. Заставляли (несмотря на жару) выбрасывать бутылки с минеральной водой, рядом со входами дежурили специально заточенные на поиск наркотиков собаки, а подозрительных, на взгляд милиционеров, граждан даже обыскивали.

Болельщики, спешащие на стадион, делились друг с другом прогнозами на предстоящий матч: «Сделают из наших «котлету», — уверенно говорил своему товарищу средних лет знаток футбола. «Бабушка надвое сказала», — парировал другой. — За нас будут играть ветераны из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и вроде бы из Ирана, Афганистана. А там тоже мужички понимают кое-что в футболе».

Другая парочка зрителей ещё более скептически рассуждала о предстоящем поединке: «Цирк приехал, — утверждал молодой человек в очках, — зачем ветеранам упираться?» Его друг придерживался другого мнения: «Да, бегать быстро они не смогут, но техника всё равно даже у стариков остаётся». Какой можно было сделать вывод из этих разговоров? Любят в нашей стране футбол! Если бы кыргызские дружины постоянно побеждали на международных матчах, то стадион заполнялся бы на каждой игре.

В инвалидных колясках рядом с футбольным полем сидели люди с ограниченными физическими возможностями. Здорово, что организаторы матча вспомнили о них. Так, между прочим, поступают хозяева всех крупных стадионов мира. Значит, и мы не хуже остальных. А на южной трибуне влюблённый джигит с помощью друзей поднял над головой огромную растяжку с надписью: «Айдай, выходи за меня». Во время матча трудно было понять, чем закончится эта love story, но потом в Интернете появилась видеозапись, на которой смущённая девушка бежала через зрительские ряды к герою своего романа. Конечно же, Айдай ответила ему согласием. Любовь и футбол рядом идут!

А вот сообщение диктора стадиона о том, что на матч не смог приехать самый искусный кудесник мяча современного футбола Роналдиньо, вызвало у зрителей вздох разочарования. У себя на родине в Бразилии он решил схитрить с выплатой налогов и в результате стал невыездным гражданином. Роналдиньо и во время своей игровой карьеры не был пай-мальчиком. Очевидно, таким остался и в зрелые годы.

Но и без него знаменитостей в составе гостей хватало. На поле в составе «Легенд «Барселоны» вышли Калрес Пуйоль, Ривалдо, Эдгар Девидс, Джовани дос Сантос, Людовик Жюли и многие другие бывшие асы каталонского клуба. Когда диктор называл фамилии не гаснущих до сих пор звёзд, зрители оглушали стадион продолжительными овациями. Но и в состав «Легенд Центральной Азии» были заявлены не мальчишки с соседней улицы. В защите действовали бывшие члены сборной Кыргызстана Руслан Сыдыков, Талант Самсалиев, в полузащите — Валерий Березовский, в нападении Азамат Ишенбаев. Ворота «Легенд Азии» охранял один из самых опытных голкиперов страны прошлых лет Закир Джалилов. На помощь кыргызстанским старичкам были вызваны также бывшие игроки сборной Узбекистана: Сервер Джапаров, Леонид Кошелев, Азамат Абдураимов. Славную казахстанскую школу футбола представляли Давид Лория и Игорь Авдеев. Из Таджикистана прибыли бывший игрок московского «Локомотива» Муксин Мухамадиев и Хуршид Махмудов. А ещё за нас решили выступить футболисты Объединённых Арабских Эмиратов и Ирана. Одним словом, и нам удалось сколотить солидную кампанию! Но самое главное, основным форвардом «Легенд Центральной Азии» стал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Это придавало дополнительную интригу предстоящему матчу.

Обслуживать поединок было доверено самым авторитетным в недавнем прошлом арбитрам мирового футбола: Равшану Ирматову (главный арбитр), Абдухамидулло Расулову (все из Узбекистана) и Бахадыру Кочкарову (Кыргызстан).

Эти представители футбольной Фемиды работали на двух чемпионатах мира, двух олимпиадах и множестве других престижных турнирах. Такого послужного списка нет ни у одной судейской бригады мира.

Sorry, mister prezident

Перед матчем с поздравительной речью выступил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он тепло поздравил болельщиков с праздником футбола, поблагодарил гостей за приезд в нашу страну и выразил надежду на то, что благодаря академиям «Барселоны» этот вид спорта в Кыргызстане будет развиваться ещё успешнее.

Игра началась, как и следовало ожидать, далеко не в ураганном темпе. Удивляться этому не имело смысла. Многим игрокам обеих дружин было уже далеко за 40, а в такие годы искромётный футбол демонстрировать сложно. Но и при таких скоростях старички из «Барсы» чувствовали себя как рыба в воде. Они сразу же прибрали инициативу в свои руки, то бишь в ноги, и стали методично раскачивать оборонительные редуты «Легенд Центральной Азии». У испанцев стали получаться длинные передачи мяча, хитроумные комбинации и сольные проходы нападающих к нашим воротам. Одним словом, они главенствовали на поле и не собирались играть на «дружественную ничью» (как это часто бывает в показательных матчах).

Хозяева поля, впрочем, тоже не стали мальчиками для битья. Они иногда проводили атаки, которые, правда, острыми назвать было нельзя. Стопперы «Барсы» легко разгадывали наступательные действия хозяев поля и сводили на нет все их усилия. Более того, каталонцы не гнушались и применением запрещённых приёмов. Так, их центральный защитник нет-нет, да и придерживал руками рывки за мячом нашего центрфорварда Садыра Жапарова. А потом, улыбаясь, говорил: «Sorry, mister president». Но дело, конечно же, не только в хитреце Пуйоле. Почти всё время наш голеадор Садыр Жапаров оставался на голодном пайке, то есть мяч до него доходил очень редко. В результате глава государства попросил замену. Раз игра не идёт, значит, нужно уступать место другим футболистам! Верное решение принял наш Президент.

Но сразу же после ухода с поля Садыра Жапарова «Барса» вкатила в ворота «Легенд Центральной Азии» первый гол В одной из атак наши стопперы прошляпили Ривалдо и тот умело распорядился мячом. 1:0.

Почувствовав запах победы, каталонцы опять побежали в атаку. Они разрывали оборонительные линии хозяев поля, но футболисты Центральной Азии всё-таки находили в себе силы отражать атаки соперников. А вот в самом конце первого тайма пропустили ещё один гол. Испанцы подали угловой удар, никто из наших защитников не догадался прикрыть бывшего игрока сборной Аргентины Сорину. Тот спокойно принял мяч на грудь, а затем отправил его в ворота. 2:0

Во втором тайме картина почти не изменилась. Правда, хозяева поля стали чуть активнее. Пробивал по воротам Леонид Кошелев, опасно врывался в штрафную площадку гостей Азамат Ишенбаев, но наши игроки в полной красе демонстрировали неумение завершать атаки. Этим, кстати, славилась ещё советская футбольная школа.

Третий гол в ворота «Легенд Центральной Азии» забил Хавьер Савиола. Он ещё на своей половине поля получил от партнёров мяч и смело отправился к воротам хозяев поля. Навстречу ему выбежал голкипер нашей команды Закир Джалилов, но он не сумел отобрать мяч у именитого испанца. 3:0.

Зрители покидали стадион в растрёпанных чувствах. Они наглядно увидели уровень мастерства футболистов из Западной Европы и Южной Америки и поняли, что нашим игрокам до него ещё расти очень долго. Может быть, академии «Барселоны» в Кыргызстане помогут нам наверстать упущенное в футбольной науке?

И здесь хочется отметить два нюанса. Первый. «Барселона» в данном случае благотворительностью не занимается. Её представители будут зорко следить за числом обучающихся в академиях мальчишек и сколько денег зарабатывает их специализированное учреждение. Но президенту «Барсы» Жоану Лапорте неизвестно, сколько кыргызстанских пацанов бросили заниматься спортом из-за того, что их родители не смогли оплачивать тренировки. Наверняка десятки потенциальных чемпионов мира нашей страны расстались по этой причине с детской мечтой покорить спортивный олимп. Может, поэтому имеет смысл самым одарённым юным игрокам предоставить финансовые льготы? Давно известно, что спортивные таланты чаще всего растут в бедных семьях. Здесь руководителям спорта нужно всё хорошенько обдумать.

И второе. Никаких претензий к нашим детским тренерам нет и быть не может. Они трудятся на совесть, упорно воспитывают классных игроков. Но всё же их профессиональный уровень не сравнить с качеством работы их коллег из Испании и других европейских стран. Поэтому в наших академиях должны трудиться тренеры из «Барсы». Если этот вариант невозможен, то пусть специалисты этого клуба работают у нас вахтовым методом или хотя бы регулярно приезжают для обучения кыргызстанских коучей. Иначе эффект от этого сотрудничества будет минимальный.

Вячеслав АНИКИН

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