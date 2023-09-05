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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

В гостях у актёров


Президент Садыр Жапаров в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня независимости страны посетил Ошский кыргызский драматический театр.

 

 

Глава государства ознакомился с деятельностью театра, осмотрел каменные экспозиции, посетил выставку культурных центров Ассамблеи народа Кыргызстана «Ош — город дружбы», которая в эти дни проходит в театре в рамках празднования Дня независимости.

 

Здесь же Президент пообщался со старейшинами разных народов, представляющих Ассамблею народа Кыргызстана, чтобы услышать их пожелания, мудрые советы, а также поздравил их с Днём независимости Кыргызстана и пожелал им долголетия в добром здравии. Глава государства отметил достойную роль старейшин в воспитании молодого поколения в духе почитания исконных традиций и обычаев, благородства и патриотизма. Затем он осмотрел различные экспозиции.

 

Фото Султана
ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:48, 05-09-2023

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