Без базара?

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров задался целью перенести Ошский рынок за пределы города. По его словам, если перенести все промышленные объекты, базары и автовокзалы подальше от столицы, то она (столица) будет зелёной и красивой.

НЕТ ПОРЯДКА? И НЕ НАДО!

Если хорошенько напрячь память, то можно вспомнить, что подобное заявление делал не один мэр Бишкека. А их было… Ну, ладно, вернёмся к теме. Так вот, что мы видим на Ошском рынке, приезжая туда за покупками? У пивзавода «Арпа» вдоль аллеи стоят перекупщики со своим товаром. Это уже давно ни для кого не секрет, что сами фермеры, упахавшись на полях и в садах, вряд ли повезут свою сельхозпродукцию продавать сами. Для этого есть специальные люди, которые покупают всё оптом по дешёвке и, накидывая цену, сбывают нам, потребителям. Скажите, пожалуйста! А разве нельзя убрать этот странный ряд, который стоит не только на тротуаре, но и вдоль дороги? В этом какая-то сложность?

Поехали дальше. Перейдя дорогу, мы также обнаруживаем торгующих на тротуарах. Что там ещё? Грязно? А убрать! Люди на рынке платят за место немалые деньги, интересно, им выписывают квитанции об оплате? Что там ещё? Заторы на дорогах, пробки? А у нас ГАИ уже не существует? Я думаю, если очень захотеть и задаться целью, то можно навести порядок на самом оживлённом и посещаемом базаре города. А может, дело не в этом? И, как предполагают жители столицы, кому-то приглянулся немаленький участок под рынком?

ЗА МАСЛИЦЕМ И КОЛБАСКОЙ БАБУШКА ПОЕХАЛА С ТРЕМЯ ПЕРЕСАДКАМИ В СЕЛО

Давайте отбросим эмоции и подумаем логически, стоит ли убирать рынок за город и кому он там будет нужен. Кто чаще всего посещает Ошский рынок? Пенсионеры. За речкой можно приобрести бакалею, молочные продукты, рыбу и прочее гораздо дешевле и свежее, чем в супермаркетах. В них, как правило, только то, что дольше хранится, и нет такого разнообразия. Ну, зайдёт бабулечка в ближайший маркет, а там только один вид окорочков и, простите, видавшая виды селёдка. А на рынке — не понравилась одна рыба, отошёл на два метра, там другая. И ценовая политика разная. Далее, где мы все закупаемся для праздников, тоев и прочих мероприятий? Не все могут позволить себе покупать продукты в магазинах, к тому же там скидку не сделают.

А туристы? Хотите честно? У нас в столице по пальцам можно перечислить достопримечательности. И одну из них мэр, бывший застройщик, хочет перенести неизвестно куда, только потому, что не может навести там порядок. Как иностранные туристы любят бродить по рядам с сухофруктами, курутом, лепёшками! Как же им интересны наши культура, самобытность, кухня, традиции! Им не нужны ваши дорогущие зоны отдыха, рестораны и сверкающие торговые центры. Они этого насмотрелись. Им хочется Ошского рынка с круглолицыми эжешками в платочках, торгующими лепёшками. Они это хотят видеть и ради этого прокладывают свой путь в тысячи километров. Ну почему мы сами убиваем то, что делает нашу страну интересной?

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОШСКИЙ НЕ ДАЁТ ПОКОЯ?

В Бишкеке помимо Ошского есть ещё два крупных рынка: Орто-Сайский и Аламединский. Почему-то их мэры не спешат переносить за пределы города, хотя там то же самое. Все они построены ещё при Советском Союзе и распределены по районам. Ошский рынок в том виде, в котором мы его знаем, имеет сорокалетнюю историю. До этого в простонародье назывался Советским рынком, хотя официальное название было Ала-Арчинский. Он был впервые открыт на пересечении улиц Бейшеналиевой и Токтогула аж в 1942 году. Строительство нового Ошского рынка начали в 1982 году по проекту Ю. Чубарова и А. Нежурина и менее чем за год завершили полностью. Название базар получил благодаря строителям из Ошской области.

В социальных сетях основной причиной переноса базара называют именно дорожные заторы. Но возле торгового центра «Вефа» пробки не меньше. Возле Аламединского базара вообще не проехать, а с «Дордоя» пробка тянется по всей трассе до самих микрорайонов. Может, всё-таки не спешить и не рубить с плеча? Тем более что на рынке трудятся тысячи людей. Да и в западной части столицы нет ему альтернативы.

ЭТО АЗИЯ!

Не стоит забывать, что во всех азиатских республиках рынок — основа страны. Это лицо и визитная карточка. И именно рынок занимает центральную часть в городе. Например, в Ташкенте базар «Чорсу» — один из крупнейших рынков в Узбекистане и Центральной Азии. Он известен ещё со времён Великого Шёлкового пути. Власти страны считают его своим главным достоянием, ведь он, как и много веков назад, до сих пор остаётся достопримечательностью для туристов.

Особый интерес этот базар представляет ещё и потому, что находится в самом сердце (!) историко-архитектурного комплекса, датируемого XVI-XVIII веками, и на самой центральной улице Навои.

Если говорить о столице Таджикистана, то город практически состоит из рынков: продуктовые, блошиные. Каждый имеет своё название. Один из красивейших рынков Душанбе — крытый базар «Мехргон» — имеет уникальную архитектуру и расположен в самом центре столицы Таджикистана. Трёхэтажное здание построено в 2014 году. Архитектурой напоминает музей, а туристам устраивают специальные экскурсионные туры только на рынки столицы.

РЕЗЮМЕ

Для кого-то восточные базары — прибыльная достопримечательность, а для кого-то — помеха. Помеха на пути к чему? Может, стоит признать, что проблемы вокруг базара не должны волновать горожан. Это дело мэрии, а не народа и не за счёт народа. Хочется вспомнить известную поговорку про плохого танцора, но не будем, а лучше узнаем у самих горожан, хотят ли они переноса рынка за пределы столицы.

Наталья Слесарева, учительница:

— Мне кажется, что перенос зданий, будь то рынок или автовокзал, — это неправильный выход. У человека всегда должен быть выбор — сходить на рынок или в супермаркет. Что-то на базарах всегда дешевле. Не стоит так поступать с людьми.

Саадат Наврузова, фармацевт:

— Я не закупаюсь на Ошском рынке, поэтому мне всё равно. Но пенсионерам будет тяжело. Конечно, там нужно наводить порядок. Переносить не стоит, но всё изменить надо.

Мелис Макенов, инженер-строитель:

— В городе нужен порядок, и на базаре тоже. Сколько мэров приходило, порядка не было. Перенести, конечно, легче. Но если бы привели в надлежащий вид все рынки, было бы хорошо.



София Апышева, врач:

— Ошский рынок — это историческая достопримечательность. Его нельзя сносить! Можно просто навести порядок вокруг него и всё. Я думаю, если захотеть, это будет несложно.

Владимир Константинович Федотов, пенсионер:

— Это неправильно. Нужно спросить прежде всего у горожан. Тем более у тех, кто там закупается и рядом живёт. Назначить на рынке такого руководителя, который бы отвечал за чистоту, и проблема будет решена. У нас весь город погряз в мусоре, службы не успевают, отходы выбрасывают где попало. От этого и грязно. Люди привыкли ходить на базар, зачем их лишать радости? Лучше бы власти за ценами смотрели. В аптеках все цены разные. Вот за этим надо следить.

Торокан Жусупова, преподаватель:

— На Ошском сейчас нет порядка. Хозяин плохой. Если бы навели порядок, было бы лучше, но пока мне не нравится.

На «перекрёстке мнений» стояли

Дарья НЕСТЕРОВА и Нина ГОРШКОВА (фото).

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