Мотивация от Президента

Президент Садыр Жапаров внепланово посетил президентский лицей для одарённых детей «Акылман» в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

Глава государства побеседовал с учениками лицея, поинтересовался их учебной программой, достижениями и планами на будущее. Он высоко оценил уровень образования и таланты, представленные в лицее, и призвал учеников продолжать развиваться и стремиться к новым вершинам.

Как символ поддержки и мотивации, от имени Президента Садыра Жапарова каждому ученику лицея передали планшеты для облегчения учебного процесса и содействия в раскрытии их потенциала. При этом глава государства отметил, что в дальнейшем знания, полученные в ходе обучения, надо направить на благо страны и общества.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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