Мотивация от Президента

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров внепланово посетил президентский лицей для одарённых детей «Акылман» в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.
Глава государства побеседовал с учениками лицея, поинтересовался их учебной программой, достижениями и планами на будущее. Он высоко оценил уровень образования и таланты, представленные в лицее, и призвал учеников продолжать развиваться и стремиться к новым вершинам.
Как символ поддержки и мотивации, от имени Президента Садыра Жапарова каждому ученику лицея передали планшеты для облегчения учебного процесса и содействия в раскрытии их потенциала. При этом глава государства отметил, что в дальнейшем знания, полученные в ходе обучения, надо направить на благо страны и общества.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:53, 12-09-2023
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