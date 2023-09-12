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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Мотивация от Президента


Президент Садыр Жапаров внепланово посетил президентский лицей для одарённых детей «Акылман» в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.

 

Глава государства побеседовал с учениками лицея, поинтересовался их учебной программой, достижениями и планами на будущее. Он высоко оценил уровень образования и таланты, представленные в лицее, и призвал учеников продолжать развиваться и стремиться к новым вершинам.

 

Как символ поддержки и мотивации, от имени Президента Садыра Жапарова каждому ученику лицея передали планшеты для облегчения учебного процесса и содействия в раскрытии их потенциала. При этом глава государства отметил, что в дальнейшем знания, полученные в ходе обучения, надо направить на благо страны и общества.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

 

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Дата публикации: 15:53, 12-09-2023

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