Проданное — вернуть

Президент Садыр Жапаров посетил санаторий «Жыргалан» после его капитальной реконструкции в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Санаторий построили в 1964 году, он специализируется на лечении больных с заболеваниями костно-мышечной системы, с нервными и гинекологическими болезнями. Основной лечебный фактор — минеральные воды с температурой воды +40…+43 °C. Долгие годы санаторий находился на балансе Федерации профсоюзов и пришёл в упадок, а в 1995 году его очистные сооружения устарели и не отвечали требованиям. С тех пор здесь не проводилось никаких реконструкций, модернизаций. В 2023 году санаторий передали на баланс Управления делами Президента и здесь начались строительные работы. Так, на сегодняшний день завершено возведение 37 коттеджей (двухкомнатных) и четырёх трёхэтажных корпусов. Кроме того, на его территории построены шесть новых бассейнов (из них два — детские), столовая и административный корпус.

Здесь же на территории санатория глава государства провёл выездное совещание с участием торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева, председателя Кабинета министров — руководителя администрации Президента Акылбека Жапарова, членов Кабмина, руководителей парламентских фракций, администрации Президента, Федерации профсоюзов. На нём Президент подверг жёсткой критике руководство Федерации профсоюзов за неэффективное управление санаторно-курортными и туристическими объектами, находящимися на её балансе.

Он подчеркнул, что за последние 30 лет Федерация профсоюзов не достигла никаких значимых результатов в развитии и поддержке санаторных, курортных и туристических объектов. И отметил, что подавляющее большинство этих объектов находится в состоянии упадка, многие уже распроданы, что негативно сказывается на их инфраструктуре и качестве услуг. В то время как ежегодно Федерации профсоюзов выделяется порядка 600 млн сомов, а за последние 30 лет в общей сложности выделено порядка 6,5 млрд сомов. Кроме этого, до 2021 года за счёт средств республиканского бюджета ежегодно по 5 млн сомов выделялось на оздоровление детей в детских лагерях.

Садыр Жапаров отметил, что на капитальную реконструкцию и строительство обновлённого курорта «Жыргалан» потрачено около 150 млн сомов, а за все годы функционирования Федерации профсоюзов, она не построила ни одного нового объекта или провела капитальную реконструкцию имеющихся. За это время качество предоставляемых услуг в этих санаториях не улучшено, а, наоборот, находится на очень низком уровне. Объекты в очень плачевном состоянии, это несмотря на ежегодно собираемые финансовые средства за счёт работодателей.

При этом надо отметить, что не все работники имели возможность отдыхать в санаторно-курортных учреждениях. В распределении путёвок в санаторно-курортные учреждения профсоюзов также имелись коррупционные схемы. Как сказал глава государства, имущество и земельные участки Федерации профсоюзов продавались в обход закона третьим лицам, так как по законодательству о профсоюзах их имущество нельзя продавать. Всего из имевшихся на их балансе 284 объектов незаконно продано 134 объекта. Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что отныне всю эту ситуацию взяли на контроль. Генеральной прокуратуре и Счётной палате поручено начать инвентаризацию незаконно отчуждённых объектов и земельных участков и вернуть их на баланс государства. Кабинету министров поручено пересмотреть принципы их работы с Федерацией профсоюзов, наметить конкретный план совместной деятельности для приведения санаторно-курортных и туристических объектов в современный, надлежащий вид, также пересмотреть принцип распределения путёвок.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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