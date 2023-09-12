Новые автобусы в столице

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в церемонии открытия центра по ремонту и техническому обслуживанию автобусов, а также в церемонии передачи медицинского автомобиля компьютерной томографии Zhongtong.



Отмечено, что в сервисном центре начнут обслуживать весь автопарк столицы, при этом ремонт и замена деталей станет производиться в сжатые сроки, что ускорит решение проблемы отсутствия автобусов на линии по причине технической неисправности.

Глава Кабинета министров отметил, что, учитывая предыдущий печальный опыт использования китайских автобусов, функционирование сервисного центра крайне необходимо.

Кроме этого, он поблагодарил китайскую сторону за предоставление столице автомобильного компьютерного томографа. Отметим, что оборудование позволит предоставлять медицинские услуги в местах повышенного спроса и увеличить доступность томографических исследований в удалённых районах столицы.

Глава Кабмина отметил, что он апробирован, а в случае его успешной апробации, кыргызская сторона рассмотрит возможность закупки дополнительного количества данных медицинских машин. Акылбек Жапаров также выразил заинтересованность в апробации китайских школьных автобусов.

Отметим, что церемония открытия сервисного центра прошла на территории Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека, где по поручению главы государства проведён ремонт, а старые непригодные автобусы вывезены и сданы на металлолом. Кроме этого, территория департамента расширена и подготовлена для новых автобусов.

Напомним, что в рамках договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Президента в Китай, в страну должны прибыть 1000 автобусов китайского происхождения. Сейчас приехало 250 автобусов, которые уже функционируют на улицах столицы, ещё 250 прибудет до конца 2023 года, остальные 500 в 2024 году.

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