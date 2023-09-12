Дружба с Поднебесной

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в работе десятого Форума сотрудничества «Китай — Центральная Азия», который проходит в Сямэне провинции Фуцзянь Китая.



В своём выступлении Адылбек Касымалиев передал от имени Президента тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания всем участникам заседания.

Он отметил, что работа десятого, юбилейного, форума направлена на обсуждение таких важных направлений сотрудничества, как цифровая экономика, сотрудничество городов-побратимов, укрепление сухопутно-морской взаимосвязанности и промышленной кооперации. «В этом году исполняется 10 лет со дня провозглашения Председателем Китая масштабной инициативы «Один пояс — один путь», которая получила широкую международную поддержку. Двигаясь вместе вперёд, мы чётко осознаём трудности, которые стоят перед нашим регионом. На пути к устойчивому экономическому росту важно своевременно реагировать на современные вызовы и угрозы.

Уверен, что в наших странах во главу угла такого подхода ставится наше общее стремление к обеспечению благополучия наших народов и долгосрочной устойчивости нашего развития», — сказал Адылбек Касымалиев.

В данном контексте он также подчеркнул важность поступательного продвижения проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Кроме этого, Адылбек Касымалиев выразил надежду, что данный форум послужит мощным стимулом для дальнейшего углубления стратегического партнёрства между регионом Центральной Азии и Китаем.

Первый зампред Кабмина также пригласил зарубежных инвесторов посетить Кыргызстан для ознакомления на месте с инвестиционными возможностями республики.

Кроме того, на полях форума Адылбек Касымалиев посетил международную выставку сотрудничества «Китай — Центральная Азия», где продемонстрированы производственные достижения провинции Фуцзянь и продукция ведущих предприятий Китая.

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