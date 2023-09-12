Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы!

Восьмого сентября 1941 года вошло в историю как день начала блокады Ленинграда, оборона которого — это урок беспримерного мужества всему миру, символ самоотверженности и величайшей силы духа. В этот день для жителей и защитников города начался героический отсчёт 872 тяжелейших блокадных дней. Подвиг ленинградцев и защитников города на Неве не может не вызывать особых чувств и у кыргызстанцев, поскольку для немалого числа их семей — это ещё и глубоко личная история, память о родных дедах и прадедах, о тех, кто ценою жизни защищал Ленинград, кто жил и трудился в осаждённом городе, героически преодолевая голод и невероятные лишения.



В годы Великой Отечественной войны из блокадного Ленинграда в Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч человек, в том числе 3 тысячи детей, и их судьба стала неотделимой частью судьбы кыргызстанцев. В столице страны почтили память героев тех великих и скорбных событий. В музее истории блокады Ленинграда имени Анны Кутановой состоялся открытый урок «8 сентября — день памяти и скорби!», на который пришли живые блокадники Кыргызстана и члены их семей, студенты Бишкекского финансово-экономического техникума, в котором и находится сам музей, учащиеся столичной школы-комплекса «Индиго», представители Россотрудничества, журналисты.

Восьмое сентября 1941 года — одна из самых страшных страниц в истории всего мира. Ровно 82 года назад в этот день началась блокада Ленинграда. Оборона города — это беспримерный подвиг, не имеющий аналогов в мировой истории. Каждый день отделяет нас от тех дней мужества и отваги, стойкости и высоты духа защитников города и его жителей. Это один из самых трагических этапов Великой

Отечественной войны. В этот день вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. 900 дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, жители и защитники осаждённого города на Неве жили, работали, сражались, выстояли и победили. В ставке Гитлера подготовили страшный план уничтожить всё население города и сравнять его с землёй. В результате фашистской блокады погибли сотни тысяч мирных людей. Жители города оказались в тяжелейших условиях.

Запасы продовольствия оказались катастрофически ограниченны. Средняя ежедневная продолжительность артобстрела осенью 1941 года достигала 9 часов. Но трудящиеся города в тяжелейших условиях блокады давали фронту вооружение, снаряжение, обмундирование и боеприпасы. Вместе с Ленинградом была вся советская страна. Госкомитет обороны, Ставка Верховного главнокомандования делали всё возможное для оказания помощи осаждённому городу и спасения населения от голода. Осенью 1941 года по единственно возможным путям — воздуху и Ладожскому озеру — в Ленинград доставили более 60 тысяч тонн грузов. В результате героических действий армии и флота в 1941 году оказался сорван план немецкого командования по полной изоляции Ленинграда от страны. Советские войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады и окружения, и это удалось в январе 1943 года. Через год в январе 1944 года блокаду сняли полностью.

Захват Ленинграда — крупнейшего экономического и культурного центра Союза — это одна из главных целей фашистского командования в ходе войны против СССР. В конце июня — начале июля 1941 года немцы захватили большую часть Прибалтики и вступили на территорию Ленинградской области. Девятого июля пал Псков и врагу открылся удобный и короткий путь к городу на Неве, который прикрывал открытый в первые недели войны Лужский оборонительный рубеж. Бои у Луги не позволили захватить Ленинград, они задержали продвижение фашистов почти на месяц и дали возможность советским войскам создать более прочную оборону на дальних подступах к Ленинграду. В середине августа 1941 года немцы сумели захватить укреплённый район и выйти на оперативный простор перед Ленинградом. Одновременно с их действиями в конце июля началось наступление с севера финских войск. В начале сентября они вышли к Карельскому укрепрайону, перерезали Кировскую ж/д и Беломоро-Балтийский канал — ключевые маршруты для поставки грузов в Ленинград.

Восьмого сентября войска группы армий «Север» захватили Шлиссельбург, тем самым блокировали Ленинград с суши. С этого дня началась блокада города. Немцы продолжали развивать наступление на него. Однако советские части стояли под городом насмерть. К моменту отмены немецким командованием приказа о штурме (14 сентября) линия фронта проходила всего лишь в 4 километрах от Кировского завода и в 16 километрах от Зимнего дворца. Однако бои под городом не прекращались, изменился лишь их характер. Фашисты начали массированный артобстрел и бомбёжку города, стараясь весь его разрушить. В ходе бомбёжек они уничтожили знаменитые Бадаевские склады, где хранились значительные запасы продовольствия. В городе возникло катастрофическое положение. В октябре стала ощущаться явная нехватка продовольствия, а в ноябре начался голод. Зима 1941-1942 годов стала самым трагическим временем в его истории.

Единственной артерией, связывавшей город с «большой землёй», в это время стала знаменитая дорога жизни и трасса, проложенная по льду Ладоги. По ней возили продовольствие, объём которого однако не удовлетворял потребностей города и оккупированных жителей Ленинграда. В январе 1943 года кольцо блокады прервали и освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладоги. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новогородской наступательной операции. Блокада города на Неве, длившаяся 872 дня, стала крупнейшей гуманитарной катастрофой в ходе Великой Отечественной войны, символом трагической и героической судьбы простых жителей и военнослужащих, защищавших город, и всего советского народа.

Поэтическим прологом, прочитанным студентами техникума: «Неугасаемая память поколений и тех, кого так свято чтим, давайте, люди, встанем на мгновенье, и в скорби постоим и помолчим», объявили минуту молчания, и все присутствовавшие почтили святую память павших жертв блокадного города и его погибших защитников. В программу открытого исторического урока, начавшегося минутой молчания, вошла литературно-драматическая композиция, подготовленная студентами Бишкекского финансово-экономического техникума под руководством преподавателя Т. Скородумовой, которую гармонично дополнили незабываемые кадры из документальных фильмов «Мы из блокады» и «Ты помнишь, товарищ…». С приветственными выступлениями к участникам знакового события обратились директор БФЭТ Айбек Кулунтаев, заместитель главы представительства Россотрудничества в Кыргызстане Эсма Хагба и председатель Кыргызского общества блокадников Марат Кутанов.

С волнением и трогательным вниманием выслушали собравшиеся на открытый урок памяти воспоминания блокадницы Ленинграда Тамары Фёдоровны Омурбековой. Её и всех присутствоваших членов общества блокадников искренне и вдохновенно приветствовали поэтическим номером на стихи ленинградских поэтов-блокадников юные учащиеся столичной школы-комплекса «Индиго» Милана Андриянкина, Султангазы Бахтияров и Азам Жетигенов, во главе с её директором Натальей Пантелеевой. Прочитанные юными голосами удивительно проникновенные и прозорливые строки стихов поэтов-ленинградцев они обратили ко всем участникам урока памяти и также кыргызстанцам:

«Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы.

Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!»

Завершился урок поездкой членов Кыргызского общества блокадников и гостей мероприятия на мемориал памяти блокадников Ленинграда в столичный парк Победы имени Героя Советского союза Даира Асанова, где состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря

САПОЖНИКОВА.

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