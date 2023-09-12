Укрепляем взаимодействие

В Сеуле состоялись первые межмидовские кыргызско-южнокорейские консультации, на уровне курирующих департаментов внешнеполитических ведомств двух стран.



Кыргызскую сторону возглавил директор второго Политического департамента МИД М. Абакиров, корейскую — генеральный директор Департамента европейских стран МИД Кореи Чой Тэ Хо.

Эти консультации состоялись в рамках реализации Программы сотрудничества между МИД Кыргызской Республики и МИД Республики Корея до 2024 гг., подписанной в ходе официального визита министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева в Республику Корея в октябре 2022 года. На консультациях стороны обсудили широкий спектр кыргызско-корейских отношений, а также меры по дальнейшему укреплению взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделено важности взаимного обмена визитами на высшем и высоком уровнях, активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения договорно-правовой базы между двумя странами, а также дальнейшего сотрудничества в сфере реализации грантово-технических проектов в рамках программы Официальной помощи развитию (ОПР) правительства Республики Корея.

Главы курирующих департаментов подчеркнули важность взаимодействия в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» на уровне глав внешнеполитических ведомств. В рамках межмидовских консультаций, состоялась двусторонняя встреча М. Абакирова с директором отдела климатической дипломатии МИД Кореи Чо Енджунгом, на которой стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере экологии, защиты окружающей среды и изменения климата.

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