Весь Китай — как на ладони

В Министерстве экономики и коммерции совместно с ОАО «Кыргыз Почтасы» при содействии посольства КР в КНР проведён круглый стол с участием делегации Кызылсуу-кыргызского автономного округа СУАР КНР во главе с заместителем секретаря партийного комитета Чжао Чуанем.

Делегация представлена официальными лицами Кызылсуу-кыргызского автономного округа СУАР КНР: Абудукадиль Мауньязи — член постоянного комитета партийного комитета; Сонг Техуэй — секретарь китайского комитета содействия развитию международной торговли; Лю Пэн — директор управления промышленности и информатизации; Рон Мин — член партийной группы и заместитель директора управления коммерции; Цзоу Ен — директор партийно-правительственного офиса порта Иркештам — и 22 предпринимателями с Китайской стороны.

От кыргызской стороны приняли участие представители ассоциаций развития агропромышленного комплекса, лёгкой промышленности, Государственного предприятия «Таможенная инфраструктура».

Основные цели круглого стола — обсуждение возможностей торгово-экономического сотрудничества КР с Кызылсуу-кыргызским автономным округом СУАР КНР, продвижение отечественной продукции на рынки двух стран.

В ходе встречи кыргызской стороной отмечено, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой значительно активизировалось.

Для последующего укрепления совместных экономически-товарных взаимоотношений необходимо расширить товарную структуру (помимо товаров сырьевого назначения). Необходимо способствовать выходу готовой продукции КР на рынки КНР через упрощение торговых процедур. Для этого в нашей стране созданы самые благоприятные условия: либеральная законодательная база в отношении защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов; инвесторам, осуществляющим вложение капитала в приоритетные отрасли экономики, предоставляются отдельные льготы и преференции. Фискальными мерами поддержки предоставляются определённые преференции для конкретных сфер деятельности. Так, снижены ставки налога с продаж с 2% до 1% для отечественных производителей, установлена сниженная ставка единого налога субъектам швейной отрасли на 0,25%.

Одним из перспективных направлений сотрудничества является электронная коммерция, которая в последние годы стала важным сегментом торговли как в КР, так и в КНР.

Для наглядности: в январе-мае 2023 года товарооборот КР с КНР в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. увеличился на 27,0% и составил $1780,5 млн, в т.ч. импорт — $1757,8 млн (рост на 27,1%), экспорт составил $22,7 млн и увеличился на 16,3%.

Китайской стороной была озвучена возможность ведения торговли в приграничной зоне беспошлинной торговли Кызылсуу-кыргызского автономного округа СУАР КНР, где местные жители могут приобретать продукцию кыргызских экспортёров без уплаты пошлин на сумму 8000 юаней/день на человека.

По итогам круглого стола стороны договорились, что в ближайшее время будет создана рабочая группа для проведения соответствующих консультаций с кыргызскими экспортёрами с целью выхода на рынок СУАР КНР.

Также состоялась В2В встреча, где стороны бизнеса решили продолжить тесную работу по продвижению совместных проектов по сборке электромобилей и скутеров, а также увеличения экспортных, импортных операций для дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества.

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