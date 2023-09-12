«Единое окно» во все стороны

В Министерстве экономики и коммерции состоялся международный круглый стол: «Ожидание и реалии. Неиспользованные возможности в сфере таможенного дела при реализации решений, предусмотренных Договором о ЕАЭС, международными национальным таможенным законодательством».

Цель мероприятия — информирование контролирующих органов и представителей бизнес-сообщества, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, в отношении предоставления околотаможенных услуг (на основе международного опыта по взаимодействию государственных контролирующих органов и участников внешнеэкономической деятельности (УВЭД) сопредельных государств (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан), а также Грузии и стран Европейского союза).

В рамках встречи обсуждены следующие вопросы:

— участия таможенных представителей в предоставлении услуг УВЭД с использованием возможностей программного обеспечения «единого окна» при МЭК КР;

— промежуточный отчёт о деятельности УВЭД в сфере околотаможенных услуг на примерах сопредельных государств (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан), а также Грузии и стран Европейского союза. Сравнительная таблица деятельности таможенных представителей — брокеров в сопредельных государствах, Грузии и ЕС;

— выгоды отдельных таможенных представителей и ассоциаций в целом от участия в национальной рейтинговой системе ТП (утверждена решением регионального совета руководителей ассоциаций таможенных брокеров (представителей) Центрально-Азиатского региона от 17 мая 2018 года) на примере АТБ РУз и АТП РК;

— цифровизация процессов в деятельности таможенной службы КР.

В обсуждениях приняли участие представители министерств и ведомств республики, международных организаций — партнёров по развитию, бизнес-сообщества, академической среды и руководитель Совета АТБ РУз, член Совета РАТБ/П ЦАР.

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