Второй дом для детей

Председатель Кабинета министров открыл общеобразовательную школу № 64 Дардак-Добо имени Асанбека Кулубаева в Аксыйском районе.



Он от имени Президента поздравил присутствовавших с началом учебного года и выразил надежду, что строительство нового учебного учреждения позволит повысить качество образования не только в районе, но и в регионе в целом. «Теперь родители учеников спокойны за своих детей, особенно в зимнее время, ведь уже не придётся ходить за знаниями за 3,5 км. Новое учебное учреждение — это не только новые возможности, но и символ процветающего будущего.

Как говорил наш великий писатель Чингиз Айтматов, школа — место, где талантливый учитель встречает талантливого ученика. Становление личности происходит именно в этом возрасте. Школа — второй дом и очень важно, чтобы он был комфортным для получения новых знаний», — отметил Акылбек Жапаров.

Глава Кабмина добавил, что в 2023 году на сферу образования предусмотрено 60,9 млрд сомов, в том числе 7,7 млрд сомов выделят на строительство общеобразовательных учреждений. Кроме этого, в этом году сдадут в эксплуатацию 100 школ из 204 запланированных на ближайшие годы.

Стоит отметить, что новое здание рассчитано на 100 мест и начато в августе 2022 года. Школа состоит из 4 блоков. Общая сметная стоимость составила 93 млн сомов. На её строительство из республиканского бюджета выделено 81 млн сомов. Классы оснащены необходимой мебелью.

Также во время рабочей поездки Акылбек Жапаров открыл фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. По его словам, в регионе ведутся строительные работы 21 объекта на сумму более 300 млн сомов.

Глава Кабмина ознакомился и со строительством дороги в селе Торкамыш Аксыйского района. А ещё открыл две общеобразовательные школы № 25 им. К. Алымкулова и № 56 имени К. Кулназарова в Аксыйском районе. На их возведение выделено больше 110 млн сомов.

Председатель Кабмина подчеркнул, что в стране началось масштабное строительство общеобразовательных учреждений. Кроме этого, увеличены заработные платы 360 тыс. работников бюджетной сферы, повышаются пенсии и социальные пособия, проводится ремонт внутренних и объездных дорог. «Мы взяли курс на развитие. В этом году в первый класс пошли более 189 000 детей и этот темп продолжит только расти. Нам нужно много работать, возводить школы и садики, создавать для подрастающего поколения комфортные условия для получения качественного образования.

Наши дети должны знать несколько иностранных языков и владеть определёнными навыками», — заключил глава Кабмина.

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