У каждой эпохи есть свои герои

Президент Садыр Жапаров вручил государственные награды лицам, отмеченным государственными знаками отличия за выдающиеся заслуги перед страной и народом. На встрече глава государства выступил с речью.



«Дорогие соотечественники!

Уважаемые обладатели наград!

Празднуя День независимости Кыргызской Республики, традиционно каждый год мы отмечаем на государственном уровне заслуги граждан страны, которые составляют ядро государства и общества, которые преданны своему делу, ставшие движущей силой — каждый в своей отрасли, и вносят вклад в общее развитие страны. Сегодня я очень рад встретиться лично с нашими настоящими героями: патриотами, трудолюбивыми личностями, которые вносят весомый вклад в развитие страны. Прежде всего искренне поздравляю вас с государственными наградами!

Как в каждой эпохе есть свои герои, так и в новейшей истории Кыргызстана проявились наши патриотические деятели, которые заботятся не только о своих родных, близких, узком круге людей, но и о своей стране, не поддаваясь слепой тирании, показывают пример преданности Отечеству, проявляя особые заслуги в различных сферах на благо государства. Мы все, конечно же, восхищаемся и гордимся нашими героями, которые, несмотря на различные препятствия, проявили терпение, толерантность, творческий подход и внесли большой вклад в прогресс страны. Такие соотечественники — это большая мотивация и вдохновение для следующего поколения молодёжи и они ведут её вперёд.

Уважаемые кыргызстанцы, герои сегодняшней церемонии награждения!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить 32-ю годовщину нашей независимости. Это особый день для каждого кыргызстанца. День, когда мы с гордостью смотрим на то, что достигнуто за эти годы. Хотелось бы начать свою речь с поздравления и признания заслуг наших видных государственных и политических деятелей. Мной подписан Указ о присвоении звания «Герой Кыргызской Республики» — Абды Суеркулову, Исе Ахунбаеву и Насирдину Исанову, которые посвятили свои жизни борьбе за свободу и независимость нашей страны. Также мы не должны забывать и других заслуженных лиц. Другим своим Указом я присвоил звания «Герой Труда Кыргызской Республики» нашему соотечественнику Туменбаю Байзакову. Он стал символом силы и преуспевающего труда, также поднял нашу страну на новые высоты в экономическом развитии. На самом деле нет никаких сомнений в том, что эти имена широко известны населению Кыргызстана.

Как я сказал выше, как и в каждой эпохе есть свои герои, это наши отцы, которые определили лицо, судьбу и существование Кыргызстана, чьи имена навсегда останутся в истории. О хирурге с золотыми руками Исе Коноевиче Ахунбаеве можно говорить вечно. С момента первой своей операции он относился к пациентам с добротой и заботой, при этом не ожидая никакой благодарности в ответ, и это свидетельствует о его высоких человеческих качествах. А результат научной работы талантливого врача стал бесценным сокровищем мировой медицины. Наверное, не зря Ахунбаева, молодого на тот момент учёного, в советское время назначили первым президентом Академии наук, уделявшей большое внимание качеству работы. Его исследования в лечении зоба, его роль в становлении кыргызской кардиохирургии и другие труды сделали его легендой ещё при жизни. Дети и многие внуки легендарной великой личности также выбрали медицину, в результате чего родилась династия Ахунбаевых.

Труд Абды Суеркулова, прошедшего за время своего пребывания на государственной службе все ступени, дослужившегося до министра торговли, депутата Верховного Совета Киргизской ССР нескольких созывов, председателя Верховного Совета Киргизской ССР, председателя Совета министров, заслуживает большой похвалы. За время своего пребывания на посту главы правительства он открыл Национальную академию наук, Театр оперы и балета, Кыргызский государственный университет, построил ряд промышленных предприятий. Также принял решение о строительстве автодороги Бишкек — Ош.

Насирдин Исанов, как талантливый руководитель и человек с железной волей, оказал большое влияние на различные сферы нашей страны: государственную политику, строительство, науку и экономику. Он вошёл в историю как первый премьер-министр, возглавивший правительство суверенного Кыргызстана, занявший твёрдую позицию в решении вопроса золоторудного месторождения «Кумтор» в интересах кыргызского народа и с патриотизмом отдавший свою жизнь.

Известный кыргызский поэт и переводчик Туменбай Байзаков, написавший второй негласный гимн кыргызов «Кыргыз Жери», внёс большой вклад в обогащение духовного мировоззрения нашего народа, выдающихся людей, занимающих своё место в области литературы и культуры.

Дорогие соотечественники!

В нашем сообществе произносится словосочетание «уважение при жизни», при произношении которого упоминаются имена ряда кыргызстанцев. Труд таких граждан, имена которых широко известны среди населения, надо оценить по достоинству!

Уверен, что признание заслуг доктора медицинских наук Нелли Ахунбаевой, подготовившей целую армию хирургов и удостоенной ордена «Курманжан Датка», за заботу о здоровье нации и населения принесёт большую честь медикам в целом.

Академику Абдыганы Эркебаеву, осветившему многие аспекты кыргызской литературы и политики, известному государственному и общественному деятелю, избранному спикером Жогорку Кенеша благодаря своему опыту в политике, писателю, доктору филологических наук, в этом году исполнилось 70 лет. За свою 70-летнюю жизнь, особенно в период обретения независимости, он своим упорным трудом взял на себя бразды правления и цепи двух отраслей, служа народу.

Поэтессе, писательнице, драматургу Менди Мамазаировой, работавшей день и ночь, превращающей трогательные события из жизни в произведения, которые нравятся многим, исполнилось 80 лет. И она также удостоена высокой награды.

Творчество Асана Жакшылыкова — наставника многих молодых поэтов и сказителей, Султана Раева — одного из поэтов-писателей, имя которого слышится далеко за пределами Ала-Тоо, Молдосеита Мамбетакунова — известного в народе своим талантом режиссировать мероприятия государственного уровня, создавшего ряд известных телефильмов, Союзбека Салиева, который, рискуя жизнью, совершил полёт по земному шару на небольшом самолете. Это люди, которые во многих странах развевают и прославляют флаг Кыргызстана. Наш брат Акиф Алафердов не только трудится в области медицины, но и как председатель Общества дружбы и сотрудничества «Кыргызстан — Азербайджан» вносит большой вклад в углубление сотрудничества двух стран в культурной, экономической, общественной и других сферах.

Он как интернационалист показал пример толерантности, уважительного отношения к культурным традициям, языку и духовным ценностям этносов Кыргызстана и сегодня заслуживает орден «Достук».

Наши отважные солдаты Мыктыбек Мурзажанов, Уланбек Улукбеков, Айбек Ысманов, которые 16 сентября 2022 года в вооружённом конфликте на кыргызско-таджикской границе ценой собственных жизней спасли мирных жителей и защитили границы Родины. Так пусть за нашими героями, заслужившими медаль «Эрдик», последуют такие же сыновья, которые станут защищать границы Родины.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня на торжественном мероприятии собрались сограждане, удостоенные почётных званий «Народный артист», «Народный художник», «Народный поэт», медали «Данк», работающие на государственной службе, в сфере медицины, образования, культуры, литературы, лесного хозяйства, безопасности, изобретательства. Вы своими профессиями проделали колоссальную работу для развития нашей страны.

Выражаю глубокую благодарность за вашу работу, которую вы посвятили нашему государству и народу. Я искренне верю, что ваша деятельность станет образцом для подражания и ваша жизнь — лучшим примером для следующего молодого поколения. Я знаю, что высокое чувство Родины, неустанный труд, превращённый в навык, преданность любимой профессии прочно укоренились в вас. В связи с этим, надеюсь, что и в дальнейшем вы будете трудиться не покладая рук и болеть за развитие Кыргызстана, благополучие нашего народа.

Поздравляю вас с полученными наградами!

Пусть ваше служение народу будет наполнено новыми достижениями!

Будьте благословенны!».

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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