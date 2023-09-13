Готовимся к Курултаю

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов провёл первое заседание организационного комитета по подготовке к Народному Курултаю.

В нём участвовали представители администрации Президента, полпреды Президента в областях страны, министры, мэры Бишкека и Оша, общественные деятели.

На заседании утверждены порядок выборов делегатов Народного Курултая от этнических общественных объединений, объединений трудовых мигрантов за рубежом, разъяснения о нормах разделения соответствующей территории по проведению представительных собраний местных сообществ на части, унифицированные протоколы заседаний и план мероприятий, а также даны поручения.

В этой связи Суйунбек Касмамбетов подчеркнул, что основная задача членов оргкомитета — «организовать» Народный Курултай, а не «вмешиваться в политику».

Напомним, что Президент подписал Указ «О проведении Народного Курултая». Он принят в целях дальнейшего укрепления основ народной власти, укрепления согласия в Кыргызской Республике, консолидации гражданского общества, развития национального сознания, решения территориальных проблем, а также устойчивого развития страны. Народный Курултай пройдёт 15 декабря 2023 года в Бишкеке. На него изберут 700 делегатов, представляющих регионы, этнические объединения и объединения трудовых мигрантов за рубежом.

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