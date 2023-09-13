Двигаясь вместе вперёд

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в работе десятого Форума сотрудничества «Китай — Центральная Азия» в Сямэне провинции Фуцзянь Китая.

В своей речи он отметил, что на заседании обсуждается сотрудничество в таких важных направлениях, как цифровая экономика, укрепление сухопутно-морской взаимосвязанности и промышленной кооперации. «В этом году исполняется десять лет со дня провозглашения Председателем Китая масштабной инициативы «Один пояс — один путь», которая получила широкую международную поддержку. Двигаясь вместе вперёд, мы чётко осознаём трудности, которые стоят перед регионом. На пути к устойчивому экономическому росту важно своевременно реагировать на современные вызовы и угрозы. Уверен, что в наших странах во главу угла такого подхода ставится общее стремление к обеспечению благополучия народов и долгосрочной устойчивости развития» — сказал Адылбек Касымалиев.

Он также подчеркнул важность поступательного продвижения проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Адылбек Касымалиев выразил надежду, что форум послужит мощным стимулом для дальнейшего углубления стратегического партнёрства между регионом Центральной Азии и Китаем. Он пригласил зарубежных инвесторов в Кыргызстан для ознакомления на месте с инвестиционными возможностями республики.

Кроме того, на полях форума он посетил международную выставку сотрудничества «Китай — Центральная Азия», где продемонстрированы производственные достижения провинции Фуцзянь и продукция ведущих предприятий Китая.

Также Адылбек Касымалиев встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, председателем Всекитайской федерации женщин Шэнь Юэюэ. Они отметили высокий уровень сотрудничества между странами, установленный по итогам государственного визита Президента Садыра Жапарова в Поднебесную.

Адылбек Касымалиев подчеркнул поступательное развитие отношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, особо акцентировав внимание на важности укрепления межрегионального сотрудничества.

Он поблагодарил за многолетнюю поддержку по линии Всекитайской федерации женщин. В частности, отмечен совместный проект «Образованная женщина — образованная страна».

Также Адылбек Касымалиев встретился с секретарём партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Фуцзянь Чжоу Цзуи. Они обозначили позитивные итоги состоявшихся взаимных визитов. Также отметили активное сотрудничество между городами-побратимами, областями и провинциями двух стран в проведении культурных фестивалей, художественных выставок и языковых программ, что способствует межкультурному взаимопониманию, налаживанию партнёрства в образовательной, туристической и иных сферах.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев от имени председателя Кабмина Акылбека Жапарова пригласил Чжоу Цзуи посетить Кыргызстан с визитом.

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