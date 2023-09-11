Вспоминая детство

Отметим, что в рабочей поездке на юг вместе с главой Кабмина побывал и торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев.

Во время осмотра автомобильной дороги в селе Тор-Камыш Кара-Жыгачского айыльного аймака торага подчеркнул, что обновление дорог не только в городах, но и в сёлах — хороший показатель. При этом он добавил, что особое внимание надо уделять качеству проводимых работ.

Вышеуказанная дорога, длина которой составляет более полутора километров, не отвечала требованиям безопасности, её ширина была всего 3-3,5 метра, что создавало неудобства для движения транспорта. Производственно-инновационным центром при Министерстве транспорта и коммуникаций был разработан специальный проект, со стороны государства на расширение и асфальтирование дороги было предусмотрено 12,5 млн сомов.

Далее торага принял участие в открытии фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Чат Кара-Сууйского айыльного аймака.

Финансировал его возведение Кувейтский благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа». На встрече с медицинским персоналом и жителями торага отметил, что будущее государства зависит от здоровья населения.

«Пусть данное медицинское учреждение служит на благо здоровья местного населения», — пожелал Нурланбек Шакиев. При этом он добавил, что в ближайшее время такие же ФАПы построят и сдадут в эксплуатацию в соседних сёлах.

Во время открытия нового здания школы Дардак-Добо № 64 имени Асанбека Кулубаева в селе Кара-Жыгач торага в своём выступлении поделился воспоминаниями о своём детстве, проведённом в старом здании этой школы.

«Открытие новой школы — большое событие для жителей села. Подобные проекты реализуются по всей стране. В текущем году возведено 100 новых школ, часть из которых уже начала свою работу. Это, конечно, не предел. Уверен, что благодаря правильной политике руководства страны мы реализуем ещё множество положительных проектов, включая строительство новых социальных учреждений, таких как школы, детские сады и больницы, а также улучшим условия жизни населения», — сказал Нурланбек Шакиев, выразив надежду, что новая школа сможет обеспечить молодёжь качественным образованием и поможет им начать свой путь к успешному будущему.

«Существует хорошая поговорка: «Дорога в мир начинается с родного села». Так пусть же в этом селе окажется много выходцев, которых благодаря их достижениям признают не только в Кыргызстане, но и во всём мире», — сказал он.

После этого торага осмотрел новую школу, побывал в учебных кабинетах и побеседовал с учениками 7-го класса, у которых проходил урок истории. Нурлан Шакиев пожелал учащимся, начинающим новый учебный год в новой школе, успехов в учёбе и светлого будущего.

Далее торага участвовал в церемонии открытия средней школы № 56 имени К. Кулназарова Кара-Сууйского айыльного аймака.

В своём выступлении Нурланбек Шакиев отметил, что местные жители долго ожидали нового здания школы.

«В настоящее время повсеместно возобновляется и завершается строительство объектов-долгостроев. Пример тому — данная школа имени К. Кулназарова, которую мы сегодня торжественно открываем. Помимо завершения старых объектов активно воздвигаются новые образовательные учреждения. Так, в Аксыйском районе ещё шесть школ находятся в процессе строительства, и ожидается, что их завершат и введут в эксплуатацию в ближайшее время», — сказал он и рассказал о преобразованиях в государстве, и подчеркнул, что за последние три года размер республиканского бюджета увеличился втрое: с 240 млрд сомов до 600 млрд сомов.

Затем торага принял участие в открытии нового здания школы имени К. Алымкулова № 25 в сельском округе Авлетим. Это строительство началось в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета, и на него было выделено 66 млн сомов. Двухэтажный учебный корпус вмещает 225 мест. На мероприятии Нурланбек Шакиев подчеркнул, что будущее страны зависит от образованной молодёжи.

«Государство уделяет особое внимание сфере образования, строятся новые школы, детские сады и различные социальные учреждения. Яркий пример тому — это открытие учебных корпусов. Подобные шаги, направленные на развитие страны, продолжатся, будут претворены в жизнь крупные проекты, такие как обновление дороги от села Мукур до города Кербена», — сообщил он.

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