Солдаты встали в строй

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
На базе Республиканского сборного пункта состоялись торжественные проводы призывников для прохождения срочной военной службы в рядах Вооружённых сил Кыргызской Республики.
Новобранцы отправились в соединения и части Пограничной службы.
С напутственными словами перед ребятами выступили представители ГОМУ ГШ ВС, военных комиссариатов, ветераны ВС, а также родные и близкие призывников.
Аналогичные мероприятия по отправке молодого пополнения также прошли на сборных пунктах Оша, Джалал-Абада и Балыкчы.
В Кыргызстане призыв граждан прошёл по Указу Президента Кыргызской Республики «Об увольнении в запас из рядов Вооружённых сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2023 года».
Дата публикации: 15:56, 13-09-2023
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