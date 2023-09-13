Солдаты встали в строй

На базе Республиканского сборного пункта состоялись торжественные проводы призывников для прохождения срочной военной службы в рядах Вооружённых сил Кыргызской Республики.

Новобранцы отправились в соединения и части Пограничной службы.

С напутственными словами перед ребятами выступили представители ГОМУ ГШ ВС, военных комиссариатов, ветераны ВС, а также родные и близкие призывников.

Аналогичные мероприятия по отправке молодого пополнения также прошли на сборных пунктах Оша, Джалал-Абада и Балыкчы.

В Кыргызстане призыв граждан прошёл по Указу Президента Кыргызской Республики «Об увольнении в запас из рядов Вооружённых сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в сентябре-ноябре 2023 года».

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