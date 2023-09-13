Душа его — музыка

Самая первая работа известного композитора Сергея Рахманинова представлена любителям оперы в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева. Именно «Алеко» стала дипломной работой композитора в Московской консерватории, которую он окончил с золотой медалью.

Специально к 150-летнему юбилею со дня рождения Рахманинова столицу Кыргызстана посетил ведущий солист Михайловского театра Александр Кузнецов. Этим ярким событием завершился Международный фестиваль 2023 г. «Кыргызстан-Россия: общее культурное наследие».

Генеральный директор театра оперы и балета Алмазбек Истамбаев рассказал, что зрителям представилась уникальная возможность увидеть исполнение восстановленной оперы Сергея Рахманинова.

— В 2024 году благодаря Фонду наследия русского зарубежья будет воссоздана опера «Алеко». Когда-то она уже была в репертуаре театра. И мы рады представить её вновь в совершенно новом формате. Будут полностью обновлены костюмы, декорации, и в премьерном исполнении примут участие ведущие звёзды российской оперы.

В концертной версии оперы «Алеко» помимо московской звезды приняли участие заслуженные артисты нашей страны и ведущие солисты театра.

«Алеко» написана Сергеем Рахманиновым в 1892 году по поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы» на либретто Владимира Немировича-Данченко. Будущий композитор создал одноактную оперу всего за 17 дней. Ему было невероятно легко над ней работать.

После премьеры Пётр Чайковский её одобрил и пророчил прекрасное будущее произведению. Так и вышло: знаменитые оперные исполнители того времени считали за честь участвовать в постановке спектакля «Алеко», а главную роль исполнял сам Фёдор Шаляпин.

Вечная тема любви, ревности и мести. Красавица-цыганка влюбляется в молодого юношу, несмотря на строгого мужа, соглашается прийти на свидание, и это становится роковым для обоих. Алеко — так зовут супруга женщины — убивает влюблённых. Его изгоняют из табора, и он остаётся один на свете.

Партию главного героя блестяще исполнил Александр Кузнецов, за что зрители «искупали» артиста в бурных овациях.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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