Подарок от китайских друзей

В столице завершилось строительство нового сквера на пересечении улиц Алыкулова и Дэн Сяопина.



Так Управление капитального строительства мэрии Бишкека совместно с озеленителями МП «Бишкекзеленхоз» завершили работы над созданием новой зелёной зоны в стиле китайской архитектуры. Она украшена беседками в стиле китайского орнамента, именно они отличаются своими оригинальными формами и яркими красками. Также на стенках забора изображены эскизы города Циндао. В Китае издавна и поныне есть дома с загнутыми краями крыши вверх. Называются они Доу-Гун. Её края напоминают крылья птицы, которая парит, или ветви дерева, которые тянутся к солнцу.

Отметим, что спонсировал строительство дружественный народ города Циндао китайской провинции Шаньдун. Облагораживанием сквера занялись зеленхозовцы, которые высадили на его территории композиции из однолетних цветов, установили автоматическую систему полива и высадили разные сорта лиственных и кустарниковых растений. Теперь горожане могут наслаждаться прогулками в сквере и дожидаться общественного транспорта, созерцая клумбы и другие зелёные насаждения.

Напомним, что подобные работы по облагораживанию и благоустройству неиспользованных зелёных территорий ведутся в разных районах города.

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