Подарок от китайских друзей

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В столице завершилось строительство нового сквера на пересечении улиц Алыкулова и Дэн Сяопина.
Так Управление капитального строительства мэрии Бишкека совместно с озеленителями МП «Бишкекзеленхоз» завершили работы над созданием новой зелёной зоны в стиле китайской архитектуры. Она украшена беседками в стиле китайского орнамента, именно они отличаются своими оригинальными формами и яркими красками. Также на стенках забора изображены эскизы города Циндао. В Китае издавна и поныне есть дома с загнутыми краями крыши вверх. Называются они Доу-Гун. Её края напоминают крылья птицы, которая парит, или ветви дерева, которые тянутся к солнцу.
Отметим, что спонсировал строительство дружественный народ города Циндао китайской провинции Шаньдун. Облагораживанием сквера занялись зеленхозовцы, которые высадили на его территории композиции из однолетних цветов, установили автоматическую систему полива и высадили разные сорта лиственных и кустарниковых растений. Теперь горожане могут наслаждаться прогулками в сквере и дожидаться общественного транспорта, созерцая клумбы и другие зелёные насаждения.
Напомним, что подобные работы по облагораживанию и благоустройству неиспользованных зелёных территорий ведутся в разных районах города.
Дата публикации: 15:51, 13-09-2023
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