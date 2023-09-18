Узбекистан: Подготовка к 78-й сессии Генеральной Ассамблее ООН

На днях Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев примет участие в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Глава государства выступит с речью и озвучит ряд международных инициатив.

Узбекистан является активным участником деятельности Генеральной Ассамблеи и специализированных учреждений ООН.

В частности, Глава Узбекистана принял участие и выступил в 72-ой, 75-ой и 76-ой сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в Сегменте высокого уровня 46-ой сессии Совета по правам человека ООН.

В июне 2017 года состоялись визит Генерального секретаря ООН А.Гутерриша и его встреча с Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым.

Были также проведены встречи Главы государства с генсеком ООН в рамках общих дебатов 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке (США) и 2-го Международного форума «Один пояс, один путь» в апреле 2019 года в Пекине (КНР). По итогам этих встреч были приняты и реализуются Планы практических мероприятий по развитию сотрудничества Узбекистана с ООН.

Участие Президента Шавката Мирзиёева в общих дебатах 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2017 года открыло новый этап плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества нашей страны с ООН.

За последние годы с трибуны ООН Глава нашего государства выдвинул ряд важных международных инициатив по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки.

В частности, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН были разработаны и приняты шесть резолюций:

— «Укрепление регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» (июнь 2018г.);

— «Просвещение и религиозная толерантность» (декабрь 2018г.);

— «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии» (декабрь 2019г.);

— «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» (май 2021г.);

— «Об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией» (июль 2022г.);

— «О роли парламентов в достижении ЦУР» (декабрь 2022г.).

Кроме того, в рамках Совета ООН по правам человека по инициативе Узбекистана была принята резолюция «О последствиях пандемии COVID-19 для прав человека молодежи» (октябрь 2021г.) и в ЮНЕСКО — «Хивинский процесс» (ноябрь 2021г.) по итогам международного форума «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций» (14-16 сентября 2021 г., г. Хива).

Разработанный узбекской стороной Кодекс о добровольных обязательствах государств во время пандемий распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН, как вклад Узбекистана в глобальные усилия по борьбе с COVID-19.

Поддерживая новый дух многостороннего взаимодействия, в настоящее время Узбекистан совместно со странами-членами осуществляет проработку еще ряда резолюций Генассамблеи для их дальнейшего принятия в рамках ООН.

Узбекистан – участник всех важных международных соглашений и договоров в сфере разоружения и нераспространения, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), конвенции по химическому и биологическому оружию и других.

Важным вкладом Узбекистана в укрепление глобального режима нераспространения и региональной безопасности стала инициатива о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), выдвинутая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.

В сентябре 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о ЦАЗСЯО, который вступил в силу в марте 2009 года после ратификаци всеми пятью государствами региона. 6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представители «пятерки» ядерных государств (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия) единодушно и одновременно подписали важнейший международный документ – Протокол о гарантиях безопасности к Договору о ЦАЗСЯО. Таким образом, Центральная Азия превратилась в единственную, реально действующую безъядерную зону в северном полушарии нашей планеты.

Будучи участником всех 13 конвенций ООН по борьбе с терроризмом, Узбекистан выдвинул крупные инициативы, направленные на консолидацию усилий мирового сообщества в этой области.

Узбекистан приветствует работу Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного резолюцией 1373

(от 2001 года) о борьбе с терроризмом и всецело поддерживает его усилия по укреплению потенциала государств-членов Организации противостоять этому злу. Учреждение этого комитета является, в том числе, результатом инициативы о создании Международного центра по борьбе с терроризмом, озвученной Узбекистаном на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Стамбуле в 1999 году.

В целях реализации инициативы Президента Республики Узбекистан, озвученной в ходе 75-ой сессии ГА ООН, в марте 2022 года в г. Ташкенте была проведена Международная конференция высокого уровня на тему: «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках Совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН». По итогам мероприятия был принят обновленный региональный Совместный план действий.

Узбекистан тесно сотрудничает с ООН и ее специализированными учреждениями в противостоянии наркоагрессии. Успешно осуществляется взаимодействие в данной сфере с Управлением по наркотикам и преступности ООН путем реализации конкретных практических проектов, направленных на развитие потенциала соответствующих министерств и ведомств.

По предложению узбекской стороны, был учрежден Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Узбекистан вносит эффективный вклад в восстановление Афганистана. По инициативе Главы Узбекистана, в г. Термезе создан Международный транспортно-логистический хаб для обеспечения централизованной и адресной доставки гуманитарных грузов в Афганистан. Возможности г. Термеза активно используются Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной продовольственной программой, ЮНИСЕФ и другими структурами ООН.

Как результат Ташкентской конференции по Афганистану, состоявшейся в марте 2018 года, в апреле того же года в качестве официального документа 72-й сессии Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН была распространена ее итоговая Декларация.

Кроме того, информация о предпринимаемых руководством Узбекистана усилиях по мирному урегулированию ситуации в Афганистане и упоминание о проведении Ташкентской конференции по Афганистану были включены в доклад генерального секретаря ООН «Положение в Афганистане и его последствия для международного мира и безопасности», опубликованный в сентябре 2018 года.

Проведение конференции по Афганистану в июле 2022 года в Ташкенте стало большим вкладом Узбекистана в дело обеспечения устойчивого мира и стабильности в этой стране.

В настоящее время в рамках ООН осуществляется работа по продвижению инициативы Президента Республики Узбекистан по созданию международной переговорной группы по Афганистану.

Принятие 22 июня 2018 года Генеральной ассамблеей ООН исторически важной резолюции «Укрепление регионального международного сотрудничества по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» является еще одним подтверждением широкой международной поддержки высокого уровня регионального взаимодействия в Центральной Азии.

19 декабря 2019 года Генеральная Ассамблея ООН на своей пленарной сессии приняла специальную резолюцию «Устойчивый туризм и устойчивое развитие в Центральной Азии», инициированную Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в апреле 2019 года в Пекине в ходе встречи с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем. Разработанный Узбекистаном и внесенный от имени всех пяти центральноазиатских стран проект документа единогласно поддержан государствами-членами ООН. Соавторами документа выступили свыше 50 стран Северной и Латинской Америки, Азии, Африки и других континентов, что свидетельствует о широком признании международным сообществом актуальности и своевременности инициативы Главы Узбекистана.

Все более активизируется сотрудничество по линии Узбекистан-ООН по вопросам экологии и защиты окружающей среды. В этой сфере Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обращает внимание на острую и требующую безотлагательного решения общепланетарную проблему – трагедию Аральского моря, и призывает сосредоточить усилия мирового сообщества на «сокращении губительного воздействия этой экологической катастрофы на жизнедеятельность проживающих в Центральной Азии миллионов людей и сохранении природного и биологического баланса в Приаралье».

В соответствии с инициативой Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, выдвинутой в ходе общих дебатов 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в 2018 году под эгидой ООН был создан Многопартнерский трастовый фонд (МПТФ) по человеческой безопасности для региона Приаралья, презентация которого состоялась в ноябре 2018 года в штаб-квартире ООН участием ее Генерального секретаря А.Гутерриша.

Как заявил глава ООН в ходе презентации указанного Фонда, «данная структура позволит существенно улучшить условия жизни местного населения и будет способствовать реализации Целей устойчивого развития. Программы, поддерживаемые Трастовым фондом, уже помогли создать в регионе новые рабочие места, 45 процентов которых заняли женщины. Трудоустройство расширило их возможности, улучшило доступ к услугам здравоохранения и повысило их благосостояние».

По инициативе нашей страны, совместно Представительством ООН в Узбекистане 24-25 октября 2019 года в Нукусе проведена Международная конференция высокого уровня по объявлению Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. В ней приняли участие около 250 участников из 28 стран, руководители и представители авторитетных международных организаций.

Во взаимодействии Узбекистана с ООН особое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления религиозной толерантности, решению насущных задач, связанных с жизнью молодежи. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выдвинул инициативу по разработке и принятию резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и религиозная толерантность».

Выступая с высокой трибуны ООН, глава нашего государства заявил, что основной целью предложенной Узбекистаном резолюции является «обеспечение всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества». Документ призван «содействовать утверждению толерантности и взаимного уважения, обеспечению религиозной свободы, защите прав верующих, недопущению их дискриминации».

12 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН на своей пленарной сессии приняла специальную резолюцию «Просвещение и религиозная толерантность». Документ, проект которого был разработан Узбекистаном и принят за рекордно короткие сроки, был единогласно поддержан всеми государствами-членами ООН. Соавтором документа стали свыше 50 стран Северной и Латинской Америки, Азии, Африки и других континентов, что свидетельствует о высоком признании международным сообществом актуальности и своевременности инициативы Главы Узбекистана.

В соответствии с глубокими преобразованиями во всех сферах жизни общества, Узбекистан впервые выдвинул свою кандидатуру в Совет по правам человека (СПЧ) ООН на период 2021-2023 годы и при поддержке большинства государств вошел в состав этого ведущего и наиболее авторитетного международного органа в области защиты прав человека.

В качестве активного сторонника прочного мира и инициатора всестороннего расширения сотрудничества, Узбекистан и в дальнейшем будет уделять большое внимание взаимодействию с ООН и ее странами-членами.

Усилия нашей страны всемерно поддерживаются руководством ООН, поскольку выдвигаемые узбекской стороной инициативы полностью соответствуют глобальным целям ООН, в том числе Целям устойчивого развития, направленным на укрепление мира, стабильности и благополучия на нашей планете.

Посольство Республики Узбекистан

в Кыргызской Республике

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