Узбекистан-США: стремление к развитию и укреплению двустороннего и многостороннего диалога

В рамках участия работе пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в первом саммите на высшем уровне формата «С5+1» в Нью-Йорке.

Формат «С5+1» – регулярный многосторонний диалог стран Центральной Азии с США. Первая встреча глав внешнеполитических ведомств государств региона и США состоялась в ноябре 2015 года в Самарканде, положив начало данному диалогу.

Целью формата является поддержание постоянного обмена мнениями по актуальным вопросам, а также улучшения региональной торговли, укрепления транспортных и энергетических связей, развития бизнес-климата, борьбы с экологическими вызовами, противодействия экстремизму, расширения гуманитарных связей.

По итогам первой министерской встречи «С5+1» была принята «Совместная декларация партнерства и сотрудничества», в которой отмечена приверженность США поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии, а также готовность стран-участниц поддерживать регулярные связи.

На сегодняшний день состоялось 12 министерских встреч. В сентябре 2021 года министры стран «С5+1» впервые встретились для обсуждения вопросов климата и экологии.

В рамках формата «С5+1» реализуются проекты, направленные на развитие предпринимательства, улучшение транспортных и торговых коридоров, развитие энергетики будущего и поддержку национальных планов по адаптации к изменению климата.

Имплементация этих проектов осуществляется в виде семинаров, конференций и тренингов. В апреле 2022 года в целях институционализации взаимодействия в формате «С5+1» начал свою работу Секретариат данной платформы. Его главной целью определена координация взаимодействия в рамках формата «С5+1», решение организационных вопросов проводимых мероприятий, а также подготовка предложений по развитию сотрудничества между странами Центральной Азии и США.

Для обсуждения взаимодействия по конкретным направлениям в рамках «С5+1» ежегодно проводятся встречи рабочих групп по трем направлениям – экономика, защита окружающей среды и энергетика, безопасность.

Ввиду того, что Центральная Азия определена Узбекистаном в качестве приоритета внешней политики, взаимодействие в рамках формата «С5+1» имеет важное значение, так как является существенным фактором, непосредственно влияющим на позитивные интеграционные процессы в регионе.

В данном контексте нельзя не отметить, что наряду с эффективным взаимодействием в рамках данного формата последовательно укрепляется и узбекско-американское двустороннее сотрудничество. Состоявшийся 15-17 мая 2018 года первый официальный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США заложил основу новой эры стратегического партнёрства между двумя государствами.

За последние шесть лет активизировался обмен делегациями высокого уровня, межведомственные и межпарламентские связи, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

В Палате представителей Конгресса США сформирован и активно функционирует Кокус по Узбекистану — неформальная группа конгрессменов, выступающих за активизацию американо-узбекских отношений.

В Узбекистане растет число предприятий с участием американских инвесторов. Примерами успешного экономического сотрудничества можно назвать активную работу в нашей стране таких концернов и компаний, как «Дженерал электрик», «Дженерал моторс», «Хаятт», «Джон Дир», «Боинг», «Ханейвел», «Кока Кола», «Калатрава», «Силверлиф», и других.

В США признают достигнутый Узбекистаном прогресс в сфере защиты прав человека. Благодаря проведенным в нашей стране коренным реформам, был отменён так называемый «хлопковый бойкот» НПО «Коттон Кампейн» в отношении Узбекистана.

Сегодня тысячи узбекистанцев трудятся и обучаются в Соединенных Штатах Америки. Они имеют возможность бережно хранить свои обычаи и культуру, сплоченно взаимодействуют в рамках организаций диаспоры и культурных объединений.

Укреплению межкультурного диалога способствуют и побратимские связи между городами Ташкентом и Сиэтлом, Бухарой и Санта-Фе, Зарафшаном и Клинтоном.

Словом, узбекско-американские отношения последовательно развиваются, и Узбекистан готов к расширению и укреплению этого взаимодействия не только в двустороннем, но и в многостороннем форматах. Буквально на днях в Душанбе состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Сегодня лидеры региона готовы обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества с США во благо укрепления потенциала Центральной Азии ее процветания.

Информационное агентство «Дунё»

г. Ташкент

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