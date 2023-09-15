Политический диалог продолжается

Президент Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона с рабочим визитом находится в Душанбе. Здесь состоится Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

В мероприятии примут участие главы других государств Центральной Азии. Садыр Жапаров также проведёт двусторонние переговоры с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Пятая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии посвящена обсуждению актуальных вопросов многостороннего сотрудничества, а также перспектив регионального взаимодействия.

По прибытии в Душанбе Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-таджикского двустороннего сотрудничества, широкий спектр тем, в том числе и вопросы делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Главы государств обменялись мнениями по региональной и международной повестке дня и Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога в целях укрепления добрососедства между двумя государствами и народами, выразили готовность к открытой и содержательной беседе по всему спектру двусторонних отношений.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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