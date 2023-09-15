Опрос на доверие к госорганам

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл очередное заседание Кабмина.

Открывая его, Акылбек Жапаров зачитал указы Президента о назначении Алымкадыра Бейшеналиева министром здравоохранения, Гульнары Баатыровой — министром труда, социального обеспечения и миграции, а также Нурии Кутнаевой — на должность министра цифрового развития. Глава Кабмина отметил, что доверие, оказанное главой государства, необходимо оправдать, а также выполнить все поставленные задачи.

Далее члены Кабмина приступили к рассмотрению более 20 вопросов, обозначенных в повестке. Так, решено сократить количество заместителей министра экономики и коммерции до четыре человек. Кроме этого, внесены изменения в Положение о Департаменте туризма, в частности, в должности директора исключён ранг заместителя министра.

Также решено создать госучреждение «Центр по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт». Его основные задачи: участие в разработке и реализации мер по стимулированию экспортного потенциала; развитие международных и межрегиональных внешнеэкономических связей; содействие диверсификации экономики; обеспечение координации и взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, международных организаций, бизнес-сообществ, общественных объединений, научных и иных организаций. Кроме этого, Министерству экономики и коммерции в двухмесячный срок поручено решить организационно-технические и финансовые вопросы, связанные с образованием центра.

На заседании утверждено положение об «Индексе доверия населения» к деятельности государственных органов исполнительной власти, полномочных представителей Президента в областях, местных государственных администраций и исполнительных органов местного самоуправления. Согласована и типовая анкета для проведения опроса. Национальному статистическому комитету поручено предусмотреть в Статистической программе на очередной год результаты данного исследования и предоставить в Министерство экономики и коммерции аналитическую записку, содержащую результаты, проблемы, тенденции и рекомендации для госорганов и исполнительных органов местного самоуправления. Финансирование мероприятий, связанных с проведением опроса, пойдёт из республиканского бюджета.

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