Твёрдая почва для диалога

В Душанбе министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял участие в работе Совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии.



Стороны обсудили итоговый документ Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в целях укрепления политического взаимодействия, обеспечения устойчивого экономического роста, углубления гуманитарных связей и совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности.

Министр отметил, что Консультативные встречи создали твёрдую почву для поддержания регулярного диалога на высшем уровне и обсуждения региональных проблем, а также значительно укрепили взаимное доверие между государствами Центральной Азии.

Кыргызстан остаётся приверженным дальнейшему углублению региональных интеграционных процессов, что позволит странам региона достичь конкретных результатов в решении имеющихся проблем и улучшить благосостояние наших народов.

Относительно культурно-гуманитарной сферы отмечена важность продолжения практики проведения Дней культуры, взаимного участия в культурных фестивалях, выставках и научных исследованиях, а также активного развития туризма с посещением исторических мест.

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