Цена и качество

В стране две даты, когда одна новость хуже другой: это 1 января и 1 сентября. Потому как именно с этого периода власть имущие фонтанируют идеями, от которых у граждан волосы не только дыбом встают, но и седеют.

Вот и мэрия Бишкека, вдоволь отдохнув летом, решила преподнести «приятный» сюрприз в виде пересмотра стоимости на проезд в общественном транспорте. Ну, естественно, не в смысле понижения. В муниципалитете рассматривают тариф в размере 20-22 сомов. А что, было в троллейбусе 11 сомов — станет 20! Объясняют это общим повышением цен на всё! Да и автобусы новые же пришли. А раз пришли, надо и цены повысить. У нас же везде метод кнута и пряника чередуется. Вначале пряником угостят, потом как хлобыстнут, что мало не покажется.

Нет, спасибо за автобусы — мы очень рады, только не велика ли цена? К тому же качество перевозок пока оставляет желать лучшего. Люди ждут по 40 минут на остановках, чтобы сесть на свой транспорт. При этом активно вводится безналичный расчёт и планируется повышение стоимости за проезд. А люди всё также стоят на остановках по 40 минут. Для полуторамиллионного города, даже с учётом вновь поступивших автобусов, этого количества недостаточно. Где монорельс или хотя бы одна ма-а-аленькая веточка метро? Да-да, в мечтах, в мечтах…

Мы вышли на просторы столицы, для того чтобы узнать у граждан, готовы ли они к повышению тарифа на проезд в общественном транспорте.

Альбина Шаршекеева, студентка:

— Сейчас всё дорожает, естественно, проезд тоже надо повысить, но не в два раза, как планируют в мэрии. Людям будет тяжело. Для троллейбусов и автобусов 13 сомов, а для маршруток — 15-16 — вполне адекватная стоимость.

Марсель Касымов, финансист:

— Сразу на 100 процентов — это много. Тем более для школьников. На бюджете семьи это отразится негативно. Я считаю, что надо оставить прежний тариф. Сейчас не то время, чтобы повышать.



Майрам Болотова, домохозяйка:

— Я постоянно езжу в троллейбусах, и повышение цены ударит по моему кошельку. Внука вожу в школу, в день на дорогу уходит 88 сомов. Не нужно сравнивать нас с развитыми странами, у них и зарплата намного больше. Ввели карточки по оплате за проезд, ужасно неудобно: я пожилой человек, не знаю, где её пополнять, как ею пользоваться. Никто не объясняет.

Нургуль Абыкаева, медработник:

— Вначале зарплату бы подняли. Я работаю в сфере медицины. Нам вначале подняли зарплату, а потом начали снижать. Об этом никто не говорит. Я хочу, чтобы тариф остался прежним. У меня дети, и я, и они добираемся на общественном транспорте. Если стоимость поднимут, то в день будет уходить более 300 сомов. Это как так? Школьникам вообще надо снизить на 50 процентов оплату.

Айзирек Жусупова, предпринимательница:

— Я считаю, что 22 сома — это нормальная цена. На такси гораздо дороже выходит: от 200 сомов и выше. Если общественный транспорт будет ходить регулярно и везде, то я пересяду на него. А для школьников надо не повышать, а, наоборот, снижать. Родителям тяжело платить за нескольких детей сразу.



Усманжон Кадермятов, сотрудник БГТС:

— В первую очередь государство должно обеспечить людей транспортом и создать все условия для комфортного передвижения. График нарушен. И вообще, я как пенсионер считаю, что во всех странах оплата за проезд в общественном транспорте должна быть низкой или отсутствовать совсем. Сейчас много людей безработных, они не в состоянии платить. Государство должно изыскать средства на достойную зарплату водителям, но не за счёт горожан. Может, я размечтался, но так должно быть.

Эдильбек Калыбеков, учащийся:

— Я слышал, что себестоимость одного проезда с человека 18,7 сомов. Планируют ввести почасовую оплату. Один раз заплатил за час и можно ездить с пересадками. Тогда это того стоит. У большинства населения низкие зарплаты, естественно, будет половина уходить на проезд. Сейчас меня устраивает оплата 11 сомов. На 2-3 сома повысить, это не так существенно, но в два раза будет проблематично.

На «перекрёстке мнений» стояли Дарья НЕСТЕРОВА

и Нина ГОРШКОВА.

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