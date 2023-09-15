Помощь бизнесу

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Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с китайскими бизнесменами, работающими в Кыргызстане.



На встрече также присутствовала Чрезвычайный и полномочный посол Китая Ду Дэвэнь.

В своей речи Бакыт Торобаев подчеркнул, что текущий год в истории двухсторонних отношений ознаменован яркими событиями и интересными совместными мероприятиями, особо отметив государственный визит Президента Садыра Жапарова в Поднебесную в мае.

Он также добавил, что высокий уровень доверительного диалога создал самые благоприятные условия для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Бакыт Торобаев акцентировал внимание на том, что Кабмин прилагает все усилия для комфортного ведения и развития бизнеса в стране. «Мы всегда готовы поддержать инициативы и проекты иностранных инвесторов, оказать им максимальную помощь в их реализации», — сказал Бакыт Торобаев, особо отметив либеральное законодательство страны и низкие налоговые ставки.

По итогам встречи зампред Кабмина дал государственным органам и ведомствам соответствующие поручения по принятию мер в рамках законодательства по улучшению правовой среды и устранению барьеров, препятствующих ведению бизнеса китайскими компаниями и предпринимателями, а также оказать содействие в решении имеющихся проблем.

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