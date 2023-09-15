«Сириус» наших дней

Глава Кабмина Акылбек Жапаров выступил на XVI Форуме творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ «Через взаимодействие культур к содружеству и миру».



В своей речи он отметил, что испокон веков интеллигенция являлась тем маяком и движущей силой, которая, благодаря своим дальновидным и профессиональным знаниям, смотрела на десятки лет вперёд и формировала общественный строй при смене эпох. Она всегда задавала темп трансформации социума, являясь катализатором и акселератором научного и технологического прогресса. Эта путеводная звезда «Сириус» издревле и по настоящее время является квинтэссенцией повсеместного развития.

«Культура и коммуникация — тождественные понятия. Основываясь на этом, я образно представляю себе культуру в виде айсберга, в основе которого лежат культурные ценности и нормы, а вершиной является поведение человека, основанное на них, и проявляющееся, прежде всего, в коммуникации», — отметил глава Кабмина.

Он добавил, что культурообразующий древнейший эпос «Манас», передаваемый из уст в уста более тысячи лет, является смысловым ДНК не только для кочевых народов, но и для всех культур, посвящённых справедливости, общественной гармонии и бережному отношению к природе.

Кроме этого, Акылбек Жапаров заявил, что журналисты, являясь авангардом гражданского общества, со своей активной позицией вносят значительный вклад в укрепление мира и согласия в государстве. «СНГ — одна большая семья. Сейчас важно укреплять и развивать Содружество. Нашим народам нужно стабильное и мирное будущее, уверенность в завтрашнем дне. Кыргызстан, как страна председательствующая в СНГ, в этом году организует различные мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия в самых разных сферах. Уверен, что предложения и инициативы, озвученные в рамках форума, послужат дальнейшему упрочению интеграционных процессов, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами», — заключил Акылбек Жапаров.

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