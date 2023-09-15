СМИ объединяют народы

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с руководителями национальных информационных агентств государств-участниц СНГ.
В своей речи он отметил приоритетные задачи председательствования Кыргызстана в Содружестве. В частности, сферу информационной коммуникации с акцентом на дальнейшее сотрудничество в вопросах информационной безопасности.
Кроме этого, глава Кабмина подчеркнул, что информационный совет вносит значительный вклад в поддержание хороших отношений между народами СНГ, имеющими общие исторические и культурные корни.
В свою очередь гости выразили готовность приложить все усилия на укрепление отношений между странами, в том числе в информационном пространстве.
В завершение встречи глава Кабмина пожелал участникам заседания Информсовета СНГ продуктивной работы, которая принесёт пользу и укрепит связи между республиками Содружества.
Дата публикации: 15:54, 15-09-2023
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