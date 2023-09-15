Проект бюджета

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл заседание Совета Кабмина по фискальной
и инвестиционной политике.
В своей речи он подчеркнул важность дальнейшей работы по фискализации налоговых и таможенных процедур, отметив необходимость мобилизации всех ресурсов для реализации стратегических проектов и задач, поставленных Президентом.
Далее первый заместитель министра финансов Руслан Суйналиев представил проект основных направлений фискальной политики на 2024-2028 годы. Отмечено, что в 2024 году ресурсы бюджета сектора государственного управления или консолидированного бюджета планируются на уровне 600,7 млрд сомов.
По итогам заседания Совет одобрил документ, в том числе контрольные цифры для формирования республиканского бюджета на 2024-2028 годы, с учётом озвученных замечаний и предложений.
Дата публикации: 15:53, 15-09-2023
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