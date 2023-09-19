Садыр Жапаров: «Нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля»

Президент Садыр Жапаров принял участие в Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе. В ней также участвовали Президенты Республики Казахстан — Касым-Жомарт Токаев, Республики Узбекистан — Шавкат Мирзиёев, Республики Таджикистан — Эмомали Рахмон, Республики Туркменистан — Сердар Бердымухамедов, и в качестве приглашённого гостя Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства в своей речи на саммите отметил, что консультативные встречи создают благоприятные условия для поддержания регулярного диалога на высшем уровне, а также значительно укрепляют взаимное доверие между нашими государствами.

«Уверен, что наша совместная работа, постоянный диалог и общение на основе взаимного уважения, учёта интересов друг друга, в духе добрососедства позволят преодолевать все препятствия и трудности, развивать и поддерживать чувство общности интересов и единства народов, населяющих с незапамятных времён наш обширный и богатый регион», — отметил Садыр Жапаров, подчеркнув, что для Кыргызской Республики приоритетные направления сотрудничества в Центральной Азии — это расширение и углубление торгово-экономических связей, водно-энергетическая сфера, диверсификация и расширение транспортных коридоров, укрепление транзитного потенциала, решение проблем ирригации и мелиорации, расширение культурно-гуманитарных связей, включая в первую очередь сотрудничество в сферах культуры, туризма, образования, реализация совместных проектов, принятие согласованных мер по обеспечению общей безопасности в регионе.

По его словам вопросы адаптации к изменению климата, использования водных ресурсов и взаимодействия в энергетической сфере также приобретают всё большее значение.

«В последние годы в мире в целом и в особенности в нашем регионе всё сильнее ощущается негативное воздействие изменения климата: наблюдаются аномальные морозы, чрезвычайные ситуации, длительная засуха и маловодье.

В результате, зимой у нас в Кыргызстане и в соседних странах Центральной Азии из-за аномальных холодов резко выросло потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодья — повсеместная нехватка воды. Думаю, для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом становится всё меньше, а потребность в ней продолжит всё больше возрастать», — подчеркнул Президент, особо отметив, что несмотря на сложные природно-климатические условия, Кыргызстан ответственно и в полной мере выполнял и продолжает выполнять свои межгосударственные обязательства по водным ресурсам, несмотря даже на ущерб, который наносится из-за маловодья водохозяйственным и гидротехническим объектам страны.

Наблюдаемые негативные тенденции заставляют нас всех задуматься. Это предполагает, что следует полностью изменить отношение к воде как к необходимому условию жизнеобеспечения для всех нас, здесь живущих, а также для наших грядущих поколений. Для рационального использования водноэнергетических ресурсов государств Центральной Азии надо принять кардинальные, конкретные и эффективные меры, прежде всего по привлечению в водный и водно-энергетический секторы стран масштабных капиталовложений, как государственных, так и частных.

«Я также хочу подчеркнуть, что деятельность региональных организаций по вопросам водопользования в Центральной Азии также должна отвечать интересам и потребностям всех стран — как верховья, так и низовья. Если этот принцип не соблюдается в их деятельности, то их нужно соответствующим образом реформировать, чтобы отвечать реалиям сегодняшнего дня.

«Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын — Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами.

Мы открыты и готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству по всему спектру водно-энергетических вопросов. Также предлагаю создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом.

Сегодня мы в Кыргызстане меняем свой подход к водной политике от пользовательской к природоохранной, суть которой заключается в обеспечении охраны зоны формирования водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений и формировании полной информации об экологическом состоянии в верховьях рек, а также создании экономического механизма для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития Кыргызской Республики. На международном уровне наша страна продвигает инициативы, направленные на устойчивое горное развитие, сохранение ледников и зоны формирования водных ресурсов», — отметил Президент, и подчеркнул, что аксиоматично осознание того неоспоримого факта, что без ледников не будет воды, а без воды нет жизни.

«Следует отметить, что нерешённость водно-энергетических проблем в одной стране может отражаться на обеспечении водой других стран Центральной Азии. В этой связи мы предлагаем заинтересованным странам объединить усилия для привлечения в водный сектор Кыргызстана как страны формирования почти половины водных ресурсов региона инвестиций и внедрения современных технологий. Уверен, что это позволит не только более эффективно использовать водно-энергетические ресурсы, но и повысить устойчивость к различным природным воздействиям», — сказал Президент.

Садыр Жапаров также остановился на культурно-гуманитарных связях, которые всегда остаются основой сотрудничества народов Центральной Азии. Это связано с тем, что наши народы связывают общая история, религия, культура и бесценные узы дружбы и добрососедства, что положительно отражалось и на развитии взаимоотношений между странами Центральной Азии.

Выдающуюся роль в соединении двух великих цивилизаций — Запада и Востока — сыграли народы Центральной Азии, став центральной частью Великого Шёлкового пути, который пролегал через Центральную Азию и связывал с остальным миром, обогащал материальную и духовную культуру всех вовлечённых в орбиту Пути стран и народов.

«Уверен, что наши общие усилия в современных условиях принесут свои плоды, и мы сможем не только способствовать дальнейшему обогащению наших культур, но и подчеркнуть их истинную самобытность на мировой арене. В текущем году мы отмечаем 95-летие нашего земляка, выдающегося писателя Чингиза Айтматова, творчество которого ценят и почитают прежде всего наши народы. Я выражаю глубокую признательность за то, что в странах Центральной Азии пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к этой юбилейной дате», — подчеркнул глава государства, вместе с этим отметив, что Кыргызстан имеет тесные торгово-экономические связи со странами Центральной Азии. «Наблюдается рост объёмов внешней торговли и развития инвестиционного сотрудничества. Анализ структуры экспорта и импорта стран Центральной Азии во взаимной торговле и в торговле с третьими странами показывает наличие большого нереализованного потенциала.

«Наш союз должен стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг, большей диверсификации взаимной торговли, что позволит сформировать общий экономический интерес. Наш регион должен стать связующим звеном между Севером и Югом, Западом и Востоком, при этом наращивая свой транспортно-коммуникационный потенциал и возможности выхода к морским портам», — указал Садыр Жапаров отметив, что для устранения барьеров и препятствий, улучшения процедур прохождения границ и транзита между нашими странами нужна только политическая воля.

«В качестве только одного примера могу отметить недавнее открытие двух пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном, что позволило в несколько раз увеличить поток пересекающих границу граждан двух стран, которые используют внутренние документы. В связи с этим считаю, что оптимизация потока товаров и услуг через границы Центральной Азии требует упрощения таможенных процедур и создания эффективных транспортных и логистических сетей. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных, железных дорог и воздушных сообщений, требуются для улучшения движения товаров и услуг в регионе», — подчеркнул глава государства.

Президент также сказал, что переход на устойчивое развитие через продвижение принципов зелёной экономики рассматривается как национальный приоритет в среднесрочных и долгосрочных документах Кыргызской Республики.

«В частности, продвижение принципов зелёной экономики рассматривается через призму обеспечения сбалансированного экономического роста, экологическую безопасность и активное использование ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий.

В целях развития зелёной экономики и привлечения устойчивых инвестиций мы создаём государственную систему преференций. Одно из приоритетных направлений зелёного развития — это внедрение зелёного финансирования, в связи с чем в Кыргызской Республике начато создание механизма финансирования зелёных проектов, один из которых — создание Зелёной финансовой корпорации», — сказал глава государства.

Касаясь вопроса совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности, Садыр Жапаров сообщил, что для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане — это одно из приоритетных условий в системе региональной безопасности. События, происходящие в этой стране и вокруг неё, оказывают прямое влияние на обстановку в регионе. Кыргызская Республика глубоко заинтересована в мирном и стабильном Афганистане и готова развивать добрососедские отношения с этой страной. Вместе с тем, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская Республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны, на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия.

Кыргызская Республика проводит активную работу по ключевым вопросам афганской повестки дня, принимает активное участие в реализации проектов и программ международных и региональных организаций на афганском направлении, а также в работе диалоговых площадок, направленных на скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. В июне и августе 2023 года в Афганистан доставлены две партии гуманитарной помощи в виде лекарственных и медицинских препаратов.

Глава государства особо отметил, что другой спектр угроз для стран Центральной Азии формирует обстановка в Сирии, где в рядах международных террористических структур также принимают участие выходцы из стран Центральной Азии, которые, совершенствуя боевой опыт, продолжают дистанционную вербовку своих соотечественников. Кыргызская Республика поддерживает все международные инициативы, направленные на достижение мира, спокойствия и стабильности в Афганистане и Сирии.

«С учётом вышеизложенного кыргызская сторона считает важным дальнейшее расширение форм и направлений сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе и противодействия таким современным угрозам, как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, незаконный оборот наркотических средств и киберпреступность. Крайне важно развитие и обеспечение системы коллективной информационной безопасности и наращивание усилий по совместному противодействию киберугрозам, недопущению использования интернет-пространства, социальных сетей международными террористическими, религиозно-экстремистскими и иными враждебными организациями. В данном контексте считаем важным тесное сотрудничество по линии Советов безопасности и компетентных органов стран Центральной Азии. Компетентным органам следует продолжить взаимодействие, акцентировав особое внимание на недопущении проникновения на территорию стран Центральной Азии членов международно-террористических организаций», — отметил Садыр Жапаров.

В заключение глава государства ещё раз подчеркнул значимость консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

«Это даёт нам возможность поделиться видением и позициями по актуальным проблемам двустороннего и многостороннего характера, найти общие подходы и объединить усилия для поиска взаимоприемлемых решений. Считаю, что нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля.

Кыргызская Республика придаёт приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убеждён в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие — это прочная основа обеспечения стабильности, безопасности, мира, развития и процветания в регионе и далеко за его пределами. Нынешние кризисные условия мировой политики диктуют нашим странам необходимость ещё более тесно сотрудничать, с тем чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене», — заключил Президент Садыр Жапаров.

По итогам Пятой Консультативной встречи лидеры стран приняли Совместное заявление. А также подписали: Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики; Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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