Нужны инвесторы в проект

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев провёл совещание о строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1.



Акционерное общество «Дирекция электростанций» для ускорения работ предложило присвоить проекту статус национального. Также отмечено, что сейчас на 318 км автодороги Бишкек — Ош в объезд Камбар-Атинской ГЭС-1 строятся подъездные автодороги, транспортный тоннель, высоковольтные линии передачи, мост и временный городок для строителей.

Бакыт Торобаев призвал представителей государственных органов привлекать потенциальных инвесторов для строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

В свою очередь представители Министерства финансов рассказали о переговорах с рядом финансовых институтов, включая Всемирный банк, Азиатский банк развития и Банк Кореи. Кроме этого, предложено провести расширенное заседание с участием Президента, где всем заинтересованным сторонам и финансовым институтам презентуют проект.

Отметим, что Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1, её суммарная мощность составит 1860 МВт, ожидается, что она станет производить 5,6 млрд кВтч электроэнергии в год.

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