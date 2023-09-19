Превращаем отходы в деньги

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил завод компании «Кумтор» по восстановлению и переработке автомобильных шин и производству пластика.

Целью проекта «Превращаем отходы в деньги» является создание предприятия по немецкой технологии. Оно станет восстанавливать шины любого размера, снижать стоимость замены повреждённых и повышать эффективность работы компании «Кумтор Голд Компани» за счёт создания новых источников дохода, при этом уменьшая вредное воздействие отходов пластиковых изделий.

Стоит отметить, что сейчас завод работает в тестовом режиме. Полный запуск запланирован на конец 2023 и начало 2024 года.

Предприятие обеспечивает рабочими местами 180 человек. В час перерабатывается более двух тонн старых шин. На реализацию проекта направлено $19,2 млн, внутренняя норма прибыли составляет 33%.

Акылбек Жапаров отметил, что производимая продукция станет реализовываться не только в Кыргызстане, но и в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Следует отметить, что старые шины перерабатываются и превращаются в новую продукцию, в том числе в пластик, текстиль и прессованные материалы.

Согласно технико-экономическому обоснованию проекта, сумма подоходного налога за пять лет (2026-2030 гг.) в среднем составит 60 миллионов сомов.

Во время рабочей поездки в Чуйскую область Акылбек Жапаров также ознакомился с состоянием ряда карьеров и мест складирования токсичных отходов. В частности, он посетил месторождение редкоземельных элементов Кутессай-II. Там запасы руды составляют 51,5 тыс. тонн, а после дополнительной разведки — до 75 тыс. тонн. По оценкам специалистов, в ней содержатся такие элементы, как молибден, висмут, свинец, бериллий, серебро.

Далее Акылбек Жапаров направился на АО «Кыргызский химико-металлургический комбинат». В результате производственной деятельности завода в Кеминском районе создано пять хранилищ отходов. Четыре расположены в поселке Ак-Туз, а остальные — в Орловке.

Акылбек Жапаров после осмотра объектов дал ряд соответствующих поручений.

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