«Боевое сотрудничество-2023»

Министр обороны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов посетил Республику Казахстан, где принял участие в активной фазе учения войск противовоздушной обороны Вооружённых сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики с боевой стрельбой «Боевое содружество-2023», которые прошли на полигоне Сарышаган.

За совместными манёврами также наблюдали министр обороны Казахстана генерал-полковник Р. Жаксылыков, члены Координационного комитета по вопросам ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант Т. Омуралиев, советник министра обороны Кыргызстана и командующий Силами воздушной обороны ВС полковник К. Айдаралиев.

По замыслу учения показали боевые стрельбы расчётов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям. Главам оборонных ведомств двух стран продемонстрировали элементы проведения противовоздушной обороны объектов и группировок войск, находящихся на Сарышаганском направлении. Финальным аккордом стало «уничтожение объектов аэродрома противника».

Отметим, что военнослужащие Сил воздушной обороны нашей страны ВС впервые применили на практике боевые стрельбы из модернизированного мобильного зенитно-ракетного комплекса «Печора-2 БМ», привезённого из Кыргызстана в Казахстан на учения. По окончании боевых стрельб министры осмотрели макеты мишеней, ЗРК С-125 «Печора-2БМ» кыргызских Вооружённых сил, ЗРК Бук-М2Э и ТОР-М2К. Ознакомились с работой выездных ремонтных групп в полевых условиях по восстановлению автомобильной техники.

Завершилось совместное учение торжественным закрытием, на котором главы оборонных ведомств наградили участников учения.

В совместном учении стороны задействовали 1075 военнослужащих, более 200 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 30 единиц летательных аппаратов.

Автор: -