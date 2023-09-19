Социально-образовательный комплекс для войсковой части

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
На территории военного городка войсковой части 73809 состоялись торжественная церемония закладки капсулы под строительство социально-образовательного комплекса, предназначенного для детей военнослужащих, и открытие спорткомплекса, который включает в себя волейбольное и футбольное поля и отдельную площадку с брусьями.
В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, жители городка, а также командование и личный состав части.
Проект включает в себя здание детского сада, рассчитанное на 60 мест, образовательный центр с актовым залом, классы иностранных языков, компьютерные классы, класс шитья и игровую площадку.
По окончании строительства объект полностью оборудуют мебелью и инвентарём. Территорию комплекса благоустроят и озеленят.
С вводом данного объекта в эксплуатацию у жителей городка появится возможность трудоустроиться, а дети военнослужащих смогут получить дошкольное образование рядом с домом.
Дата публикации: 15:51, 19-09-2023
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