Социально-образовательный комплекс для войсковой части

На территории военного городка войсковой части 73809 состоялись торжественная церемония закладки капсулы под строительство социально-образовательного комплекса, предназначенного для детей военнослужащих, и открытие спорткомплекса, который включает в себя волейбольное и футбольное поля и отдельную площадку с брусьями.

В мероприятии приняли участие министр обороны генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, жители городка, а также командование и личный состав части.

Проект включает в себя здание детского сада, рассчитанное на 60 мест, образовательный центр с актовым залом, классы иностранных языков, компьютерные классы, класс шитья и игровую площадку.

По окончании строительства объект полностью оборудуют мебелью и инвентарём. Территорию комплекса благоустроят и озеленят.

С вводом данного объекта в эксплуатацию у жителей городка появится возможность трудоустроиться, а дети военнослужащих смогут получить дошкольное образование рядом с домом.

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