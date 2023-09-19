Души, в красках растворённые

Свои живописные, графические работы и прикладные композиции представили на суд столичного зрителя художники с юга страны — семейный творческий дуэт Улана Джалиева и Гульнафис Мергенбаевой. Их масштабная совместная экспозиция открылась в одном из залов Национального музея изобразительного искусства имени Г. Айтиева.

Фамилия Джалиев в художественном искусстве достаточно известна. Отец Улана — Батыр Джалиев — народный художник, один из ведущих живописцев республики. Сын также снискал известность как разносторонний автор, успешно работающий в станковой живописи и дизайне, которому подвластны воплощения творческих задач концептуально-масштабного уровня.

Полотна Джалиева привлекают к себе внимание публики теплотой, чистотой цвета, чёткой геометрией линий, симметрией форм. Картины, написанные художником в традициях кыргызской живописной школы, также не чужды новаторским творческим поискам. Они отличаются композиционной свежестью, повышенной звучностью цвета и опорой на высокие достижения своих предшественников. В них талантливый автор, следуя духу нашего времени, уверенно прокладывает творческий след на новом этапе развития кыргызского изобразительного искусства.

В работах «Ритм», «Гармония», «С внучкой на старом базаре», «Мелодия степи», «Мавзолей Асаф ибн Бурхин», «Кайырма», «Священное место», «Старая улица», «Сары Могон», «Кара-Дарыя», «Старец», «Вечерний портрет», «Село Тергементы» весьма заметны черты, свойственные только художественному видению живописца, — особая, почти осязательная прочувствованность родной пейзажной стихии, богатство различных форм и состояний. Джалиевские образы родной природы, местного быта и народной истории, мощной стихии и загадочности по своим ассоциативным подтекстам созвучны поэтическому наследию кыргызов, навеяны произведениями современных литераторов, в том числе и айтматовскими.

Художественное творчество Улана Джалиева строится на платформе интуитивно-чувственного, подсознательного симбиоза, что зримо выражается в аллегориях и образах, где автор стремится к решению нетрадиционных для национального искусства образных формообразующих задач. И как художник он прежде всего желает поделиться собственным видением этого интересного ему мира. Нередко художник изображает рядом приметы старины и новизны в родных аилах, часто вместе располагаются изображённые на картинах библиотеки, клубы и мечети. Автор показывает, как многие годы старое и новое, культура и духовность соседствуют рядом, не борясь, а дополняя друг друга. Это в свою очередь заставляет зрителей невольно задуматься и искать ответы на многие насущные вопросы нашего столь контрастного времени.

При внимательном взгляде на подобные художественные полотна, где автор немало и напряжённо размышляет о стилизации и композиции, чётко понимаешь, какие мучительные раздумья сопровождали художника в момент написания полотен, как его переполняло чувство веры в светлый разум людей, его современников. Поэтому работы Джалиева в итоге оставляют добрые помыслы и светлый душевный свет в зрительских сердцах. Улан Джалиев — участник Международного артсимпозиума, республиканских, региональных и международных выставок. Он член Союза художников КР. Его работы находятся в коллекциях Ошского областного музея изобразительных искусств имени Т. Сыдыкова, а также в частных коллекциях Казахстана, Кыргызстана, Турции, Пакистана, Китая, США и России. В 2017 году за весомый вклад в изоискусство У. Джалиев удостоен звания лауреата международной премии имени Г. Айтиева.

Гульнафис Мергенбаева, чьи работы также украсили выставочную экспозицию, — выпускница Казахского художественного училища имени У. Таксынбаева в Алматы и Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Она — автор многих международных проектов. Её персональные выставки проходили во многих зарубежных странах. Композиции и полотна Мергенбаевой заметны авторской продуманностью средств и приёмов, которые соответствуют особенностям того или иного выбранного материала.

Авторский талант ощутимо проявляется в умении образно видеть течение жизни и в создании ею синтеза определённых явлений в раскрытии воплощаемой темы в символах, аллегориях и метафорах. Творческие усилия над каждым художественным произведением становятся для самого автора многогранным и сложным процессом осмысления и взаимосвязи традиции и современности. Удивительная способность Гульнафис реализовывать свой творческий потенциал и профессиональные навыки в различных видах и жанрах искусства (графика, живопись, прикладной жанр) позволяют создавать различные виды изобразительных композиций. Она плодотворно работает в технике войлока и курака, в графике и живописном жанре. Её работы отличаются композиционной продуманностью и позитивным эмоциональным посылом. Это — «Шаман», «Райские птицы», «Орхидея», «Синяя лампа», «Кресло времени», «Осенняя дорога», «Солнце и девушка», «Гладиолусы», «Парусник», «Взгляд», «Тишина».

Художник постоянно насыщена поиском и открытиями. Труд над каждым живописным холстом становится для неё многогранным и серьёзным процессом осмысления взаимосвязи традиционного и современного. Вот один из эмоциональных и точных отзывов о творчестве Гульнафис Мергенбаевой: «Сердце внемлет, кисть совершает. Без усилий мысли появляются образы. Это настоящая поэзия для тех, кто настроен на сложные ощущения. За всем этим много мыслей и многое спрятано. За всем этим и ирония, и грусть, и лирика, и драма. Это не красивенько, а это красиво!»

Эти строки характеризуют творчество талантливой художницы в целом. Образ этот вырастает из дара автора, её умения образно видеть жизнь, мыслить обобщённо, создавать синтез определённых явлений, чтобы раскрыть их в мощных символических метафорах.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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