Лучше поздно, чем никогда, или Когда в стране появится закон о биобезопасности? И появится ли?

В связи с реалиями жизни нашей стране ой как необходим закон «О биологической безопасности». Это прежде всего защита, обязательства и гарантия государства от внешних и внутренних биологических угроз.

У всех есть, у нас тоже должен быть?

Далеко ходить не нужно: всего-то в 80 километрах от нашей границы с Казахстаном, в посёлке Гвардейском, на базе действующего Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности возводится суперсовременная лаборатория высшего уровня биологической безопасности для изучения (а здесь читайте внимательно!) самых смертоносных на планете вирусов. Здание с подземным бункером, отвечающее всем стандартам защиты. Объект обещают сдать в эксплуатацию к концу 2025 года.

Всё бы ничего, мы даже рады за соседей, но пугает уж очень близкое расстояние от нашей границы. По этому поводу в Бишкеке неоднократно проводились митинги, а Президенту соседней республики были отправлены соответствующие обращения. И, как говорится, остаётся надеяться на действительно повышенный уровень безопасности и мир на земле.

Дабы подстраховаться и понять, с чем мы можем иметь дело в будущем, необходимо принять Закон «О биобезопасности», тем более что он давно уже принят в том же Казахстане, России и Таджикистане.

Законопроект инициирован депутатом, членом комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Динарой Ашимовой, размещён в открытом доступе для общественных обсуждений. В рамках проведения общественных слушаний по законопроекту состоялся круглый стол, организованный парламентом в партнёрстве с центром экспертных инициатив «Ой-Ордо».

Ты — это то, что ты ешь!

Обсуждая законопроект, много слов сказали не только о качестве импортируемой продукции, но и о том, что производим сами.

— Мы зря обижаемся, когда нашу продукцию останавливают на границах для проверки, — объясняет Динара Ашимова, — отечественный рынок заполонили товары, которые необходимо проверять на наличие консервантов, стабилизаторов, синтетических добавок. Невозможно перечислить те риски, которые сейчас стоят перед Кыргызстаном. Мы не знаем, как ГМО продукты влияют на организм, и что будет в будущем, потому что у нас нет соответствующих лабораторий и учреждений. Что к нам импортируется? Что едят наши дети, какие у нас хлеб, молоко? Какие биотехнологии использованы для того, чтобы нарастить массу мяса животных? Я считаю, это и есть биологическое оружие. Много детей с анемией и другими недетскими специфическими заболеваниями. Помолодел инсульт. Не дай Бог, если случится неконтролируемая ситуация с какой-то биолабораторией. Нет соответствующих законов. Во время пандемии ни здравоохранение, ни гражданская оборона, ни госматрезервы не были готовы к подобному. Именно поэтому и Кабинету министров, и парламенту необходимо разрабатывать законодательные и нормативные акты.

Летучие мыши или разработки в лабораториях

С депутатом согласен директор общественного фонда «Центр экспертных инициатив «Ой-Ордо» Игорь Шестаков:

— Вопросы биобезопасности Кыргызстана за последние три года стали одними из приоритетных, прежде всего ввиду пандемии короновируса. Экспертные оценки, которые звучали на круглых столах нашего центра, привели к выводу, что процессы разработки законодательной базы по обеспечению биобезопасности страны уж слишком затянулись. Тема поднималась ещё в начале 2000-х годов. Первый вариант проекта закона был подготовлен в 2006 году, но он охватывал только одну сторону — генномодифицированные организмы, поэтому его не приняли и отправили на доработку.

По словам политолога, сейчас COVID-19 воспринимается многими не как обычный вирус, а как элемент биологического оружия. По данным ВОЗ, за июль-август текущего года поступили сообщения о более чем 1,4 млн новых случаев COVID-19 и более чем 1,8 тысячи случаев со смертельным исходом. Продолжающиеся эпидемиологические вызовы делают вопросы обеспечения биобезопасности более актуальными. Вынесенный на обсуждение законопроект должен стать надёжным щитом, а также эффективным регулятором действий, связанных с международным сотрудничеством.

При принятии законопроекта необходимо учитывать мнение общественности, выступившей в 2011 году решительно против размещения биолаборатории, которую планировали построить канадцы в Бишкеке, поскольку она не отвечала нашим национальным интересам. Тем более что построенные на постсоветском пространстве подобные объекты, как правило, не контролируются местными властями.

Презентуя законопроект, депутат Динара Ашимова подчеркнула, что в нём определены основные задачи и принципы обеспечения биологической безопасности, виды биологических угроз, меры по правовому и международному регулированию. Документ разработан в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и не повлечёт негативных последствий в социальной, экономической, правовой, правозащитной, гендерной, экологической сферах жизнедеятельности страны.

Не навреди!

Депутат ЖК Султанбай Айжигитов отметил закономерность, что все лаборатории, которые создаются в мире, расположены отнюдь не в развитых странах:

— Нам говорят, что это будет в наших интересах. Возникает вопрос, для чего эти опасные вирусы должны содержаться на чужих территориях, когда их нужно держать за семью замками? Почему то, что в мирных целях, разрабатывается на своих территориях, а особо опасные вирусы изучаются на чужих? А вдруг произойдёт утечка? При разработке законопроекта необходимо отображать все моменты. В чём наш интерес? Только в деньгах? А как же национальный интерес? Мы должны быть непосредственными участниками проекта, а не только пре-доставлять территорию. Необходим жёсткий контроль над лабораторией, а наша Академия наук этим даже не интересуется.

Строительство по всему миру биолабораторий напоминает мне вынос грязных производств за пределы развитых стран. Я считаю, что разработкой закона нужно было заниматься ещё вчера. Планирование и перспективы

роста всей системы безопасности необходимо разрабатывать на 100 лет вперёд, как это делает Китай.

Экс-вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова привела пример ситуации в Судане, когда биологическая лаборатория с образцами опасных патогенов была захвачена одной из противоборствующих сторон во время весеннего политического столкновения, и, что произошло с опасными образцами, до сих пор доподлинно неизвестно.

Она считает, что Кабинет министров должен определить государственный орган, который будет координировать исполнение закона.

Эксперты сошлись во мнении, что современная биолаборатория необходима стране для исследования вирусов и болезней как человека, так и животных. Но нужно быть не только страной, предоставляющей территорию, но ещё и непосредственным участником в изучении вирусов и патогенов. Как отметила депутат Камила Талиева, необходимо управлять рисками и оперативно реагировать на биологические угрозы. Конечно же, решая вопросы безопасности, важно уделять внимание сотрудничеству с другими странами. Ведь микроорганизмы и вирусы не знают границ.

— Кыргызстан является членом Координационного совета ОДКБ по вопросам биологической безопасности, — напомнила депутат, — целью которого является обеспечение сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия биологическим угрозам, а также создание надёжной системы безопасности государств — членов ОДКБ. Помимо этого, ещё в 1996 году Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии, а в 2005 году — Картахенский протокол по биобезопасности, который регулирует вопросы обеспечения биологической безопасности на территориях стран-участниц. Наша страна взяла на себя обязательства по созданию эффективной нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности на национальном уровне.

В 2019 году казалось, закон примут, была даже создана рабочая группа при Министерстве здравоохранения, были готовы определённые наработки, но грянул COVID — 19, и всё закончилось.

А вот глава общественного фонда Green Energy Анара Султангазиева считает, что строительство биолабораторий на нашей территории — это палка о двух концах. С одной стороны, они нужны для того, чтобы изучать вирусы, но с другой — подобные объекты представляют реальную опасность.

— Если у нас построят подобную лабораторию, и в ней на благо населения будут работать наши учёные, то необходимо наладить ещё и систему устранения потенциальных утечек. Поэтому в закон необходимо добавить и этот нюанс, — считает эксперт.

Дарья НЕСТЕРОВА

Фото автора и из интернета.

P.S. Парламентарии ещё в начале весны обсудили решение о строительстве научного центра исследования инфекционных болезней, который может построить Россия на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. Здесь планы двух держав пересеклись. В ближайшие дни слуги народа рассмотрят законопроект о биобезопасности и примут решение. Так что продолжение следует, и чья возьмёт…

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