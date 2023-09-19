Есть с кем посоветоваться

Заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов провёл встречу с новым советником по торгово-экономическим вопросам посольства КНР г-ном Юй Чжиганом.

Абдрахманов поздравил советника с назначением и пожелал успехов на новом посту. Также выразил надежду на развитие двусторонних торгово-экономических отношений между странами. В ходе встречи стороны обсудили предстоящие совместные мероприятия на высоком уровне. Юй Чжиган сообщил о готовности оказывать содействие кыргызской стороне во всех областях.

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