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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Взаимодействие по всем направлениям


Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери.

 

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-американского сотрудниче-ства. Особое внимание уделено вопросам подготовки участия делегаций в работе предстоящей 78-й сессии Генеральной ассамблеи ГА ООН в Нью-Йорке, а также планируемые в рамках неё встречи в формате «С5+1» на самом высшем уровне.

 

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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Дата публикации: 15:44, 19-09-2023

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