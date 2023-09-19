Взаимодействие по всем направлениям

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери.



Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-американского сотрудниче-ства. Особое внимание уделено вопросам подготовки участия делегаций в работе предстоящей 78-й сессии Генеральной ассамблеи ГА ООН в Нью-Йорке, а также планируемые в рамках неё встречи в формате «С5+1» на самом высшем уровне.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

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