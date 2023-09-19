Взаимодействие по всем направлениям

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери.
Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития кыргызско-американского сотрудниче-ства. Особое внимание уделено вопросам подготовки участия делегаций в работе предстоящей 78-й сессии Генеральной ассамблеи ГА ООН в Нью-Йорке, а также планируемые в рамках неё встречи в формате «С5+1» на самом высшем уровне.
По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Дата публикации: 15:44, 19-09-2023
ПОИСК ПО АВТОРАМ: