Сумочка с радостями

Гости, попутчики, соседи, странники… Ходим мы по дорогам жизни, каждый до своего срока, а после неумолимо исчезаем, чтобы освободить территории для новых поколений… Этот грустный закон неподвластен смертным, но не об этом сегодня. Солнечность детской поры, пьянящее время юности, словно сказочной пеленой, укрывают от тягостных дум о неизбежности взросления, старения, ненадолго, правда…

Что несёт в своём невидимом мешочке опыта взрослеющий человек? Содержимое у каждого персональное. Люди его наполняют по-разному: любовью, благодарностью, добрыми воспоминаниями, нежностью, мечтами… Или ваш вещмешок судьбы слишком отяжелел от непрощения, горделивости, зависти, разочарования, неверия, страха и, и, и?..

А я вот учусь коллекционировать всяческие приятности. Печалей же и так слишком много для измученного мира. Фотографическое восприятие помогает мне делать снимки душой, словно камерой. Уже не разбрасываюсь улыбками, приветливым отношением, любыми, порой кажущимися незначительными, проявлениями доброты, стараюсь успеть заснять их — фотоаппаратом привычным или моей специальной камерой сердечной, если фототехники под рукой нет…

Периодически прибираюсь в своей ментальной котомочке, с которой привычно шагаю по жизни. Выбрасываю из неё нещадно всякий эмоциональный хлам, освобождая место для солнечных воспоминаний, запечатлённых объективом сердца. Их легко и приятно нести, они светлы, напоминают о драгоценных встречах, событиях.

Задорная девчушка и её мама кормили голубей. Милая столичная сценка, я остановилась, залюбовавшись. Малышка очень старалась порадовать пичуг, а они доверчиво лопали угощение. Фотография получилась, и я сохранила её не только в цифровой карте памяти фотоаппарата, но и пополнила походную эмоциональную ношу новым нежным впечатлением. К нам домой периодически приходит замечательная женщина, редкий профессионал — старшая медицинская сестра. Так уж вышло, мужу потребовалось получать специфическое лечение: капельницы, уколы и не только. А всему виной — непомерные нагрузки на работе, в результате врач диагностировала упадок сил, ещё что-то трудно выговариваемое, лечить это нужно безотлагательно. Эмоциональное выгорание — грустное явление современной действительности. Важно быстро обратиться к специалисту и не играть на своих нервах до последнего аккорда…

Вернусь к медсестре Галие. Знаю её несколько лет, беседуем, откровенничаем, когда встречаемся. Испытаний и на её долю выпало немало, но женщина не утратила жизнелюбия. С ней легко, она приветлива, своим неравнодушием, кажется, ускоряет выздоровление. Её яркий образ давно хранится в моём мешочке с приятностями, а ещё там можно отыскать воспоминание об улыбчивом байке — торговце овощами и фруктами. Забрела я в его торговую обитель недавно — уставшая, выжатая дневными заботами, как унылый лимон. А у него свежесть там такая! Прохлада, ароматы — товар хороший, словно с рекламной картинки. Купила у него вкусняшки и похвалила за приятную атмосферность. Посмотрел дедок на меня серьёзно и пригласил приходить к нему в лавку просто так — посидеть, передохнуть, когда совсем тяжко. Я отдышалась, пошла дальше, а в котомочку мою с радостями ещё одна добавилась.

Нина ГОРШКОВА

Фото автора.

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