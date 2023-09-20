ЦУР — это калейдоскоп надежд

Президент Садыр Жапаров выступил на Саммите по Целям устойчивого развития (ЦУР) 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



В своей речи глава государства отметил, что «Повестка-2030» — лучшая дорожная карта к мирной, здоровой и безопасной жизни для сегодняшнего и будущих поколений.

«Цели устойчивого развития ООН — это основа государственной политики нашей страны, и они инкорпорированы в долгосрочную Национальную стратегию развития Кыргызстана.

Нами приняты: Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области ЦУР на 2023-2027 годы, двухлетний Совместный рабочий план и Комплексные национальные механизмы финансирования ЦУР, учреждён высокий Совет по реализации ЦУР. Мне приятно отметить, что согласно недавно опубликованному Докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызская Республика добилась существенного прогресса в реализации ЦУР, заняв 45-е место из 166 государств — членов ООН. Мы намерены войти в число 30 лучших стран к 2030 году», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент констатировал, что несмотря на то, что пройдена половина установленного срока для реализации «Повестки-2030», нужно осознать, что от выполнения большинства целей мы ещё далеки. Как отметил глава государства, с учётом доклада Генерального секретаря ООН о прогрессе на пути к ЦУР на этом Саммите собрались для того, чтобы продемонстрировать нашу политическую волю и готовность действовать быстро и эффективно для достижения ЦУР на всех уровнях. Садыр Жапаров обозначил ключевые направления по реализации ЦУР.

«Во-первых, Кыргызская Республика до начала пандемии COVID-19 достигла заметного прогресса в сокращении бедности. Но с началом вспышки коронавируса общий уровень бедности повысился с 20 процентов в 2019 году до 25 процентов в 2020 году. Для того, чтобы вернуть динамику бедности на путь снижения, для нас принципиальное значение имеет укрепление системы социальной защиты, основанной на справедливости и инклюзивности.

Кыргызстан стремится к комплексной трансформации системы образования через обеспечение равного доступа к нему, повышение его качества и финансирование. Доступ к качественному образованию позволит обрести необходимые полезные навыки для трудоустройства и достойной работы. Образование и знания — это непреложные условия для качественной жизни и развития нашего народа.

Во-вторых, Кыргызстан твёрдо намерен добиваться устойчивого развития, внедрив принципы и модели зелёной экономики. Мы расширим зелёное финансирование для малого и среднего предпринимательства, обеспечим активное участие женщин, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мы примем действенные меры по преодолению цифрового разрыва.

Вопросам повышения устойчивости горных регионов, сохранения биоразнообразия, рационального управления водными ресурсами, расширения доступа к возобновляемой энергии мы уделим пристальное внимание и приложим усилия государства», — отметил Президент, подчеркнув, что Кыргызская Республика подвержена негативному влиянию изменения климата.

Так, за последние 20 лет темпы роста средних температур превысили глобальные средние показатели, а при сценарии наиболее высоких объёмов выбросов в мире показатели страны ожидаются максимальными в регионе. Дальнейшее таяние ледников и снижение уровня водных ресурсов могут усугубить продовольственную нестабильность в регионе, ускоряя бедность, миграцию и неравенство.

«Для сохранения ледников и горных экосистем мы выступаем за отдельное целевое финансирование для наиболее уязвимых развивающихся горных стран через создание под эгидой ООН специального фонда для реализации программ по адаптации к изменению климата, обмена внешнего долга на проекты по экологии. Мы не останавливаемся на достигнутом и остаёмся приверженными дальнейшей реализации ЦУР. Мы солидарны с первым заместителем Генерального секретаря ООН, госпожой Аминой Мохаммед, считающей, что «ЦУР — это калейдоскоп надежд, которые можно сочетать между собой так, чтобы найти оптимальную комбинацию», — сказал Президент, подчеркнув готовность принять конкретные обязательства по ускорению достижения ЦУР к 2030 году, в частности, это:

Инициатива 1: Преобразование системы и реформы для инклюзивного и качественного образования — цель №4;

Инициатива 2: Продвижение инклюзивной зелёной экономики — цели №7, №12, №13 и №15.

Президент Садыр Жапаров заключил, что сообща удастся найти решения современным вызовам на пути к полноценному достижению ЦУР.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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