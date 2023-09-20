У Кыргызстана есть чему поучиться

Президент Садыр Жапаров в Нью-Йорке встретился с администратором Программы развития ООН Акимом Штайнером.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Кыргызстана и ООН, обсуждены вопросы, касающиеся поддержки реформ Кыргызской Республики и практической реализации её международных инициатив.

Глава государства обратил внимание на важность реализации программы поддержки Кыргызстана в области устойчивого развития, обеспечения продовольственной безопасности. Садыр Жапаров отметил, что в 2023 году закончится половина срока, отведённого на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В этой связи Президент подчеркнул, что Саммит Целей устойчивого развития, проводимый в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — очень важное и актуальное мероприятие. На национальном уровне принимаются комплексные меры по реализации целей устойчивого развития в Кыргызстане, добавил он и отметил, что реализация Целей устойчивого развития — это часть стратегических программ страны.

Садыр Жапаров предложил углублять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, туризма, образования, транспорта и цифровизации. В частности, он отметил крупный проект трёх стран — строительство Камбар-Атинской

ГЭС-1, реализуемый Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном. Он открыт для всех международных инвесторов. Кыргызская сторона полагается и на поддержку Программы развития ООН в реализации экологических и зелёных проектов, а также в достижении целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Президент Садыр Жапаров обратил внимание Акима Штайнера на ситуацию, связанную с глобальным изменением климата, которое привело к интенсивному таянию горных ледников. Проблемы и вызовы горных стран не должны оставаться проблемой только горных государств, общие усилия по решению горных проблем надо сосредоточить на мировом сообществе.

В свою очередь Аким Штайнер поблагодарил за встречу, отметив уделяемое Садыром Жапаровым внимание важным отраслям экономики страны. Администратор ПРООН подчеркнул, что у Кыргызстана есть чему поучится другим государствам, учитывая, как позиция страны растёт в рейтинге по устойчивому развитию. Он заверил в готовности в ближайшее время начать работать в приоритетных направлениях Кыргызстана, которые ранее определены в рамках сотрудничества. Аким Штайнер предложил наращивать сотрудничество с Кыргызстаном по вопросам цифровизации и зелёной экономики.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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