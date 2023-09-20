Географическая удалённость не помеха

Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.



Лидеры стран обсудили текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.

Садыр Жапаров предложил развивать кыргызско-финские отношения во всех приоритетных направлениях сотрудничества, выразил заинтересованность в углублении совместного взаимодействия. Оно возможно и в сфере зелёной энергетики.

В свою очередь Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил готовность развивать двусторонние отношения в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, Саули Ниинистё отметил важность усиления сотрудничества с Кыргызской Республикой в целях развития экономических и деловых отношений между двумя странами.

Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.

Стороны, несмотря на географическую удалённость двух стран, наметили готовность активизировать контакты для дальнейшего сотрудничества Кыргызстана и Финляндии.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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