ИБР расширит сферы взаимодействия

Президент Садыр Жапаров в рамках Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулайман Аль Джассером.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах сотрудничества, о реализации совместных с ИБР проектов на территории Кыргызстана, а также дальнейшем расширении взаимодействия.

Глава государства отметил, что кыргызская сторона уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с Исламским банком развития, и поблагодарил за оказываемую поддержку в социально-экономическом развитии страны. В частности, в реализации совместно с банком 26 инфраструктурных проектов.

Отмечая основные экономические показатели страны, глава государства сказал, что в 2022 году зафиксирован рост благосостояния населения. Особое внимание он уделил энергетическому сектору Кыргызстана, который сегодня переживает период возрождения. По его словам, в ближайшие 5 лет намечена реализация целой программы масштабных проектов по значительному увеличению мощности и реконструкции основных генерирующих мощностей со строительством новых ГЭС. Проект «Строительство ГЭС Камбар-Ата-1» — один из крупнейших энергетических объектов в Центральной Азии. Президент констатировал, что на сегодня Кыргызстан использует только 13% водно-энергетических ресурсов страны, оставаясь при этом страной, богатой водными ресурсами. Государство своими силами и при помощи инвесторов в ближайшие годы на территории страны запустит от 50 до 100 малых ГЭС, из них до конца года — 16.

Также Садыр Жапаров коснулся проекта в транспортной сфере — строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», реализация которого окажет положительное влияние на развитие экономики страны и поспособствует расширению транспортных услуг, предоставляемых населению.

В свою очередь президент Исламского банка развития Мухаммад Сулайман Аль Джассер, поблагодарив Садыра Жапарова за возможность совместной встречи, подчеркнул высокий уровень сотрудничества банка с Кыргызстаном.

Он выразил готовность и далее расширять сферы взаимодействия с кыргызской стороной, а также укреплять двусторонние отношения. Мухаммад Сулайман Аль Джассер отметил впечатляющую статистику экономических показателей Кыргызстана, подчеркнув, что данные показатели создают условия для привлечения больших кредитных средств в страну. Отметил он и проекты, обозначенные Садыром Жапаровым как приоритетные, и выразил надежду на успешное продолжение проектного сотрудничества, направленного на дальнейшее социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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