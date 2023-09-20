Банк поддержит проекты

Президент Садыр Жапаров встретился с управляющим генеральным директором Азиатского Банка развития Вуучонг Умом.



Состоялся обмен мнениями о приоритетных направлениях проектно-программного сотрудничества между Кыргызстаном и АБР, в том числе о новой Стратегии партнёрства для Кыргызской Республики на 2023-2027 годы.

Глава государства отметил, что АБР — надёжный партнёр Кыргызстана, при поддержке которого на протяжении многих лет в стране реализуются важные проекты по всем основным направлениям развития. Он отметил динамично развивающееся сотрудничество с АБР во многих сферах, подчеркнув, что на сегодняшний день банк — крупнейший иностранный донор по объёму официальной финансовой помощи. Вместе с тем он пригласил банк к финансированию ГЭС «Камбар-Ата-1» и железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», двух крупных перспективных зелёных проектов в сфере транспортной инфраструктуры и энергетики. Учитывая большой опыт АБР в подобных проектах, а также масштабы строительства, Президент Садыр Жапаров предложил банку оказать содействие в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

В свою очередь управляющий генеральный директор АБР Вуучонг Ум сообщил, что Кыргызстан — важный партнёр для банка, и подтвердил готовность организации к расширению и укреплению сотрудничества в реализации масштабных стратегических проектов, в том числе в сфере энергетики. Отметил хорошие экономические показатели Кыргызстана за прошлый год, показавшие рост на 7%, а также важность перехода на крупные проекты стратегического значения и готовность организации участвовать в них.

В завершение стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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