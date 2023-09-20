Основа социума — единство

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров присутствовал на открытии платформы «Неделя Ынтымак», объединившей людей и организации в области миростроительства.

Выступая с приветственным словом, глава Кабмина отметил, что это событие является своего рода уникальным и носит глубокий смысл. «Основа существования любого социума — единство. Эта мудрость наших предков вне времени и пространства. Сегодня у современных кочевников эта традиция утрачена, но как парадигма она передаётся из поколения в поколение. В мире, который становится всё более непредсказуемым, взаимосвязанным, необходимость в единстве нации как никогда очевидна. Лишь благодаря сплочённости нашего народа мы сможем достойно преодолеть такие глобальные проблемы, как изменение климата, бедность и пандемии», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что мир, единство и стабильность — эти слова от частого употребления утеряли своё изначальное значение. «Мы очень легко употребляем их, не вдумываясь в глубокий смысл, который они в себе несут. Между тем это необходимые условия для выживания народа и государства в остро конкурентном мире. Они — основа благосостояния и экономического роста. У нас в народе говорят: «Ырыс алды ынтымак». Это означает, что в основе всего — единство, мир и согласие. В этом смысле платформа, которая запускается, имеет огромное значение. Очень важно понимать, что ынтымак достигается не в одиночку, а совместными усилиями всех групп общества и отдельных людей», — подчеркнул председатель Кабмина.

Акылбек Жапаров добавил, что вопросы миростроительства, социальной сплочённости, эффективного управления природными ресурсами являются одними из ключевых направлений деятельности Кабмина. «Пусть «Неделя Ынтымак» станет отправной точкой для улучшения эффективности наших совместных усилий — госорганов, бизнеса, сферы образования и граждан в целом, нацеленных на достижение и поддержание устойчивого развития», — сказал он.

Автор: