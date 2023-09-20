Наш Торговый дом в Сиане…

Торговый представитель при Министерстве экономики и коммерции Жусубали Торомаматов провёл переговоры с руководством квартала Цин Няньлу города Сианя.

В ходе встречи торгпред рассказал об экспортном потенциале, отметив, что Кыргызстан славится своей экологически чистой продукцией. Высказал мнение, что открытие Торгового дома в Сиане станет первым шагом по онлайн- и оффлайн-продажам кыргызской продукции в Китае. Торговый дом будет служить платформой по установлению прямых связей с кыргызскими производителями, стимулировать развитие электронной коммерции между двумя странами.

В свою очередь руководство квартала Цин Няньлу отметило, что данный квартал находится в самом центре Сианя и является самым центром Китая. Также проинформировало о том, что за последние три месяца Сиань посетили более 400 млн внутренних туристов.

Кроме того, китайская сторона продемонстрировала помещение, в котором будет открыт Торговый дом Кыргызстана, общая площадь которого составляет 200 кв. м. Рядом находится вся необходимая инфраструктура.

…и расчёты в юанях

Жусубали Торомаматов посетил Сианьский экологический парк «Чанба», где провёл переговоры с генеральным директором Сианьской финансовой холдинговой компании ( Xi’an Financial Holding Co.,Ltd ) г-ном Ли Бинем по вопросам сотрудничества в области двусторонней торговли, трансграничного финансирования цепочки поставок, платежей и расчётов на базе платформы трансграничных расчётов в юанях Tong Silk Road.

Китайская сторона отметила, что Кыргызстан обладает богатой высококачественной сельскохозяйственной продукцией и обе стороны имеют большой потенциал для торгового и делового сотрудничества. Также выразила надежду на полное использование возможностей обеих сторон в целях углубления сотрудничества в строительстве «Одного пояса и одного пути».

Стороны договорились, что следующим шагом будет концентрация усилий на платформе услуг трансграничных юаневых расчётов в электронной коммерции — Tong Silk Road, а также активное развитие сотрудничества в области торгового бизнеса, финансирования трансграничных цепочек поставок и создания системы трансграничных юаневых платежей и расчётов с целью достижения взаимной выгоды.

Кстати:

Компания Xi’an Financial Holding Co.,Ltd, созданная в мае 2016 г., является государственным предприятием, утверждённым Народным правительством города Сианя и инвестированным Административным комитетом экологического парка Сиань Чанба, а также компанией Xi’an Chanba Development Group Company Limited, с уставным капиталом 3 млрд юаней. Компания является поставщиком комплексных услуг для регионального финансового и промышленного развития.

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