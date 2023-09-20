Год со дня трагедии

В мемориальном комплексе «Ата-Бейит» почтили память погибших в конфликте, который произошёл год назад на кыргызско-таджикской границе.

На рассвете 14 сентября 2022 года на одном из спорных участков произошла перестрелка между пограничниками Кыргызстана и

Таджикистана. Позже конфликт усугубился. Одна из сторон применила миномёты. К границе стали стягиваться войска.

Ценой огромных усилий в тот день конфликт удалось сдержать. О прекращении огня тогда договорились главы местных администраций и руководители подразделений погранслужб на местах. Однако спустя какое-то время стороны продолжили обмениваться ударами, при этом обвиняя друг друга в эскалации напряжённости.

Лишь к вечеру 16 сентября 2022 года удалось достичь перемирия. О полном прекращении боевых действий договорились Президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон.

Итог тех трагических событий — десятки погибших, сотни раненых и ещё больше людей, которым пришлось ночью спешно покидать свои жилища. Тогда же во время столкновений погибли наш 51 военнослужащий, из них 42 пограничника.

На митинг-реквием прибыли руководители силовых структур и личный состав Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности.

«Низкий поклон героям-пограничникам, которые ценой своей жизни защитили рубежи государства, — заявил заместитель председателя Кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. — Их героический поступок — это пример для подражания подрастающему поколению. Не каждый может быть героем. Для этого нужно иметь стойкий дух, отважное сердце и безграничную любовь к родине».

Четверо пограничников и трое членов танкового экипажа, а также лейтенант Д. Анарбеков похоронены в мемориальном комплексе «Ата-Бейит».

Как проинформировали в Министерстве культуры, информации, спорта и молодёжной политики, сейчас разрабатываются эскизные проекты памятника погибшим военным. Государство оказывает их семьям всестороннюю поддержку.

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