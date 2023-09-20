Новосёлы-пограничники

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Баткенские пограничники въехали в новые квартиры. Вручить воинам ключи от их жилищ приехали заместитель главы Кабмина, председатель ГКНБ генерал-майор Камчыбек Ташиев и глава Пограничной службы ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев.
Один из построенных объектов — 48-квартирный жилой дом, расположенный в местечке Торт-Куль Баткенского района. Кроме жилых помещений, оборудованных необходимой бытовой техникой, здесь также возведён цокольный этаж общей площадью 300 квадратных метров, в котором будут располагаться спортивный зал и детский образовательный центр.
«Народ доверил вам безопасность и целостность нашего государства, — сказал в своём выступлении Камчыбек Ташиев. — От каждого из вас зависит мир и спокойствие не только Баткенской области, но и всего Центрально-Азиатского региона. Хочу подчеркнуть, что руководство страны не только требует от вас безупречной службы, но и придаёт большое значение решению социальных вопросов пограничников».
Кроме этого, в селе Кулунду Лейлекского района завершено сооружение пограничной заставы, а также проведена полная реконструкция казармы и дома офицеров. Средства на строительство выделены из республиканского бюджета.
А в настоящее время в Баткенской области завершается возведение ещё одного жилого дома для пограничников. Сдать его в эксплуатацию планируется в первом квартале 2024 года.
Дата публикации: 15:48, 20-09-2023
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